Неиспользуемое здание в деревне Островичи выставлено на аукцион за 1 базовую величину

Источник материала: Полесская правда





Извещение о проведении открытого аукциона





Открытый аукцион назначен на 17 мая 2019 года в 11.00 по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21 (здание райисполкома), кабинет 56.

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 609.

Для участия в аукционе организатору аукциона подается заявление на участие в аукционе по установленной форме, к которому прилагаются следующие документы:

– документ с отметкой банка, подтверждающий внесение суммы задатка на р/с

№ BY97BAPB36414711701110000000 в ОАО «Белагропромбанк» г. Минск БИК BAPBBY2Х, УНП 200079960, получатель платежа – Пинский районный исполнительный комитет, срок внесения суммы задатка – до подачи заявления на участие в аукционе;

– юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования;

– иностранным юридическим лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;

– иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;

– представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);

– представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;

– представителем иностранного юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или иные документы в соответствии с законодательством).

При подаче заявления с приложением необходимых документов с организатором аукциона заключается соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по установленной форме, предусматривающее условия о задатке и конкретный размер штрафа с недобросовестных участников аукциона, по вине которых он признается нерезультативным, либо его результаты аннулируются.

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) обязан: подписать протокол в день аукциона; в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона перечислить сумму затрат на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения, представить продавцу копии платежных документов об их перечислении, после чего не позднее 2 рабочих дней в установленном законодательством порядке в соответствии с условиями аукциона заключить с продавцом договор купли-продажи недвижимого имущества.

Организатор аукциона имеет право отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты проведения аукциона. Рассрочка оплаты недвижимого имущества может быть предоставлена в соответствии с действующим законодательством.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21, каб. 58 по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по 16 мая 2019 года включительно.