В Украине началось голосование во втором туре выборов президента

Источник материала: Интерфакс

В Украине началось повторное голосование (второй тур) на очередных выборах президента страны.

В избирательный бюллетень включены два кандидата: шоумен, художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский, выдвинутый партией "Слуга народа", и избранный в 2014 году действующий президент Петр Порошенко.

Для проведения выборов 21 апреля по всей Украине создано 199 избирательных округов, также есть еще один заграничный избирательный округ, которые включают в себя 29982 избирательных участка. Ориентировочное количество избирателей, включенных в списки на этих округах, составляет 30 млн 311 тыс. 492.