«Мой рацион - это преимущественно трава». Секреты красоты невероятно привлекательных девушек-веганов

Источник материала: Tut.by

Вкусные и быстрые блюда, рецепты красоты, немного философии и, конечно, защита животных. Мы собрали для вас вдохновляющие инстаграм-аккаунты девушек-веганов, которые пригодятся всем, кто хочет сохранить молодость, стройность и чистоту кожи. Просим вас учесть, что все советы, которые дают девушки, основаны исключительно на личном опыте и к ним нельзя относиться как к рекомендациям специалистов.

Юлия Цвики, актриса театра и кино, певица

— Почти восемь лет назад муж уговорил меня попробовать жить без животных продуктов. А мясо я ела в каждый прием пищи и была категорически против веганства, считала всех веганов идиотами. Позже поняла, что это я себя так ощущала на их фоне. Мол, они могут жить без того, без чего я не могу.

Началось изучение биохимических процессов, лечебное голодание. Я избавилась от хронического гайморита, фарингита, бронхита, цистита и вируса папилломы человека (ВПЧ). До этого лежала постоянно в больницах. А после смены питания все болезни ушли. Я даже не простываю, и муж тоже. Никакие витамины и БАДы мы не принимаем, так что не спрашивайте про B-12.

Моя мама, глядя на нас и видя наши результаты, также перешла на веганство — она веган уже 4 года, чему я рада. Потом все мое окружение стало переходить на веганство. Никогда ничего не пропагандировала, просто личный пример. Люди чувствуют иной поток, тянутся и трансформируются.

Быть веганом для меня — это чувствовать ценность жизни всего сотворенного, сострадать, созидать, беречь свое тело, чувствовать энергию вокруг и сливаться в одной вибрации с миром.

Про питание

Моя схема питания уже бессистемна. Изначально я смешивала крупы, бобовые для получения всех необходимых аминокислот. Начинающим веганам страшно, особенно русскоговорящим — байки в интернете до сих пор ходят. Это в Америке в каждом кафе есть веганское меню вкупе с общественной толерантностью, а у нас до сих пор с агрессией воспринимают человека с другими предпочтениями в жизни.

Сейчас же мой рацион — это преимущественно трава. Нам стало тяжело от каш, круп, орехов, бобовых. Мы их практически не едим. Если только редко. Я люблю готовить, готовлю много, особенно для гостей. Но у нас преимущественно сырая пища с исключением высокомолекулярных денатурированных белков. Так голова и мысли светлее, а тело легче.

Тренируюсь в зале с тренером. И он в шоке от того, как быстро идет прогресс. Мол, на горошке все. А я и горошек не ем — все живые аминокислоты из разных источников.

О красоте

Я не считаю себя красивой, я разная. И люблю себя с неровной кожей, неидеальной улыбкой, сложным характером. Секреты красоты вам расскажут девочки, которые проводят в салонах кучу времени. А я поделюсь рецептом красивой энергетики, которая исходит от вас и манит эффективнее красоты физической.

Мой рецепт красоты — это добрые дела, отсутствие осуждения, любовь к себе, проработка травм, сострадание, принятие, голодание (информационное, физическое, общественное), чистота мыслей.

Мне летом стукнет 28, а я до сих пор не пользуюсь кремами, масками. Кокосовое масло — единственное, что знает моя кожа. И то, 1−2 раза в неделю.

Екатерина Андрушкевич, работает менеджером по закупкам и продажам

— Начала жизнь без мяса 2 года назад, а точнее — в феврале 2017-го. В тот момент я жила в Китае, который показал всю красу всеядности, включая употребление в пищу не только всякого рода насекомых, но и домашних питомцев — щенков и котят, что для меня было дико.

К веганству меня также подтолкнули захватывающие путешествия, знакомства с людьми различных национальностей, возраста и религий. В один прекрасный день я поймала себя на мысли, что хочу попробовать, и воспринимала это все как челлендж. А с течением времени сама не заметила, как меня затянул эксперимент, как парадоксально изменилось отношение к животному миру: каждый из его представителей стал неприкосновенным для меня во всяком отношении.

Питаюсь я в основном овощами в любом виде, фруктами. Из круп — овсяные хлопья и мюсли, конечно же, картофель. Люблю различные супы. Мои друзья часто поражаются, как я порой смешиваю блюда: паста либо овощной салат с кофе — одна из моих любимых комбинаций. А еще гречка с горчицей. (Улыбается.)

Чуть больше года назад я переехала из Беларуси в Катар, где отказалась от рыбы, морепродуктов и яиц в чистом виде — и начала чувствовать неописуемую, заметную легкость.

Спорт я люблю с детства. С малых лет обожаю бегать на длинные дистанции, что поспособствовало хорошему развитию дыхания и помогло моим начинаниям в йоге и медитации. Сейчас хожу в тренажерный зал несколько раз в неделю, в основном для кардио и разминки. И стараюсь больше передвигаться пешком.

Что касается рецептов красоты, то на внешнюю красоту, как бы необычно это ни звучало, влияют позитивное отношение и восприятие нас. Если касаться физического состояния — это сон и водный баланс. Бьюти-средствами я пользуюсь не так уж и часто. Очень редко наношу тяжелый макияж — люблю быть самой собой с минимальным мейком на лице.

Веганство для меня — определенный образ жизни, который заставил меня узнать и полюбить животный и растительный мир еще больше.

Мария Червоткина, журналист из Питера

На веганство девушка перешла несколько лет назад. Она признается, что, делая выбор в пользу этичного питания, приходится отказываться от многого. Самым большим испытанием стал сыр — это «наркотик» для Маши во всех его проявлениях.

Питание девушки состоит из фруктов и овощей. Выбирает она их очень тщательно и делится наблюдениями с фолловерами. Например, если помидоры не пахнут в зоне веточки, то они будут невкусными — и брать их бесполезно. А еще девушка отмечает, что больше всего богаты на нитраты и пестициды польские, турецкие, сербские и китайские плоды. Но лесная земляника, садовые яблоки и груши, выращенные у бабушки, компенсируют все.

Недавно Маша начала практиковать голодание. Как написала девушка, «голодание не ради похудения, а ради очищения. И не разгрузочный день на соках или кефире, а полное — водное или сухое». Также она отметила, что с каждым разом ей становится все легче и легче переживать дни без еды, и в этом есть свои плюсы: теряется так называемая блюдомания и зависимость от плотного трехразового питания. Ест девушка теперь часто, но небольшими порциями.

Пробовала систему Поля Брэгга, при которой нужно голодать по 24−36 часов один раз в неделю и по 7−10 часов дней раз в сезон. За последний год Маша избавилась как минимум от 9 зависимостей: помимо частых перекусов, от алкоголя, от кофе, от сигарет, от сладкого, от мучного, от молочных и мясных продуктов, от поздних подъемов.

А за последние два года посетила несколько европейских городов и сравнила их на адаптированность под веганов. «Париж в этой битве за первенство однозначно уступает Берлину. И Хельсинки. Но опережает Флоренцию. В типично туристических местах здесь нет практически ничего, что можно вписать в растительную диету. Тут либо тар-тар из говядины, либо улитки, либо голодная смерть — выбирай».

О внешности

Просматриваешь фотографии Маши — и складывается впечатление, что это достаточно уверенная в себе девушка, которая знает, что красива и умеет пользоваться достоинствами своей внешности. Но, как оказалось, до 19 лет она не ощущала своей привлекательности и не понимала, как может нравиться тем или иным ребятам.

«Более того, самооценку губило и то, что все мои близкие подруги всегда были невероятно хороши собой. Я не выбирала их по внешнему виду — просто повезло оказаться в такой вот „малине“. Или не повезло. Потому что сравнивать себя с ними было обычным делом. А они и выше, и стройнее, и кожа у них чище, и голос мелодичнее.

А стоило познакомить любого понравившегося парня с одной из них — и пиши пропало.

Сейчас я понимаю, что дело было не в красивых подругах, а в моих глупых заморочках. И нормальные парни выбирают скорее не идеальное лицо, а голову без тараканов, каковой у меня в арсенале не числилось».

На эту тему Маша советует послушать выпуск подкаста «НОРМ» . «Как я выгляжу?» — это разговор о стандартах красоты и об отношениях со своей внешностью с главным редактором Wonderzine Ольгой Страховской и журналистом Мирославом Чемодановым.

Рецепты красоты

Что касается ухода за собой, то Маша любит экспериментировать и пробовать продукцию различных брендов. Говорит, что в ней живет два человека: один предпочитает всевозможные гели, кремы и бальзамы без отдушек, а другой — максимально парфюмированные средства, которые порой хочется не столько намазать, сколько съесть. Из последнего девушку особенно впечатлили твердые духи Massimo Dutti — они оказались более стойкими, чем их привычная форма.

Довольно часто Маша и уход за волосами меняет, и постоянно находится в поисках новых продуктов. Но в ее рационе есть всегда авокадо, тыквенные семечки, семечки льна и других. «Эти и другие органические продукты делают волосы блестящими и крепкими. Также, по ощущениям, они словно покрывают их некой защитной оболочкой и добавляют плотности».

Маша советует подписаться на:

@ecoasya — лаконичный блог, помогающий без чрезмерного труда привить себе экопривычки. Обо всем: от базового гардероба до веганства, от шампуня до (да простят мужчины) менструальной чаши.

— лаконичный блог, помогающий без чрезмерного труда привить себе экопривычки. Обо всем: от базового гардероба до веганства, от шампуня до (да простят мужчины) менструальной чаши. @noplasticitsfantastic — те практические советы, которых порой так не хватает в процессе перехода к экологичному образу жизни. О личной гигиене, о простых экопривычках, об отказе от одноразовых вещей и о том, чем их заменить.

— те практические советы, которых порой так не хватает в процессе перехода к экологичному образу жизни. О личной гигиене, о простых экопривычках, об отказе от одноразовых вещей и о том, чем их заменить. @sasha_tsenter — хорошая доза мотивации для начинающих веганов, а также много информации о связи между нашим питанием и экологией.

Елена Майами, живет в Лос-Анджелесе

Елена родом из Сочи, но четыре года назад переехала в Америку, живет сейчас в Лос-Анджелесе. Она сторонник сыроедения, но признается, что стремится к фрукторианству.

Веганом девушка стала 9 лет назад. Также практикует лечебные голодания, сокотерапию, организовывает детокс-марафоны. Снимает об этом много полезного контента на YouTube .

День Елены начинается в 6 утра. Через час она идет на йогу, после этого 2,5 часа катается на велосипеде вдоль пляжа. Вечером девушка ходит в тренажерный зал или бегает с приложением Freeletics Running . В нем есть разные тренировки на каждый день, где тренер подсчитывает, сколько вы пробежали, дает вам перерыв между пробежками, подсказывает, сколько еще осталось бежать.

Утром девушка ест фруктовый салат после тренировки. Обожает свежевыжатые соки и пьет их каждый день. Она считает, что фреши бодрят с утра лучше, чем кофе, заряжают энергией и обогащают организм витамином С. Любит девушка практиковать и детоксы на этом напитке. Как семидневные, так и двухнедельные.

Плюсы, по мнению Елены: прекрасное самочувствие, много энергии, очищается кожа, резче становятся запахи, бодрость и легкость на весь день.

Своим секретам красоты, по просьбе подписчиков, Елена посвятила два выпуска своего влога :

«Я не люблю скучных, предсказуемых людей, не люблю типовых, правильных зануд. Мне нравятся люди, которые не боятся носить странную одежду, говорить странные вещи, совершать странные поступки — которые вообще ничего не боятся. Человек не должен быть нормальным — он должен быть странным! Уникальным, неповторимым, ручной работы. Которого можно узнать по манере письма, по стуку в дверь. Мне нравятся люди, которые вносят в жизнь краски, украшают ее, привносят в нее события», — считает Елена.

А еще девушка всем советует не бояться изменяться. И приводит свой пример. Елена говорит, что была раньше «сорви голова» и могла спустить все деньги, отложенные на учебу, за один вечер в клубе. А сегодня она легко встает в 5−6 утра каждый день, занимается йогой, делает медитации, жестко следит за своим питанием и не пьет алкоголь. Что тоже сильно изменило ее жизнь и, нужно полагать, только к лучшему.

Анастасия Letsnailmoscow

Анастасия — трэвел-блогер. Впервые о том, чтобы перестать есть мясо и рыбу, она задумалась лет в 15−16. Тогда девушка перешла на овощи и фрукты. Так продолжалось полгода, а потом Настя поняла, что «стала выглядеть как медуза», и снова начала есть мясо. А три года назад перешла сначала на пескетарианство (отказ от мяса животных и птиц, употребление только рыбы), а полтора года назад стала веганом, отказавшись от рыбы, молока, яиц и других продуктов животного происхождения.

«Самый большой страх — мне нечего будет есть — оказался супернадуманным. Я ем столько же (если не больше) — и всегда сыта. Мое питание стало более разнообразным. Ведь когда не забиваешь свое тело мясом, яйцами, молочкой, то начинаешь искать больше альтернатив. Поэтому я больше ем зелени, фруктов, нахожу новые специи, пробую фантастические блюда из бобов. А пасты, ризотто, супы — моя любовь. И еще: печенье, булочки, пицца, пироги — вся выпечка идеально получается без яиц и молока», — написала девушка.

Также Настя отмечает, что решение стать веганом каждый принимает для себя сам и в подходящее для этого время. Поэтому не нужно давить на других и прессинговать, а лучше вдохновлять своим примером и показывать, что переходить на веганство совершенно не страшно и совсем не сложно.

Чаще всего девушка ест салаты, овощи и фрукты. Готовит рис или гречку с овощами, или ленивую овсянку . Для супервкусного завтрака девушка советует приготовить пудинг из семян чиа и кокосового молока. Все просто: насыпаем в любую емкость несколько ложек семян, заливаем их кокосовым молоком, по желанию добавляем ваниль или сладкий сироп и оставляем на полчаса. А лучше всего сделать это перед сном — и утром наслаждаться готовым и вкусным завтраком, который можно украсить фруктами или ягодами.

В продуктовой тележке Насти практически один и тот же набор, где всегда есть помидоры, шпинат, кабачки и бананы. И почти каждую неделю девушка готовит себе гречневую лапшу с овощами , которую она любит «какой-то нечеловеческой любовью». Ее приготовление, кстати, занимает всего 15 минут.

Настя не ходит в тренажерный зал, предпочитает кататься на велосипеде или скейте. Девушка следит за своим здоровьем и советует всем, помимо спорта, правильного питания и частых прогулок на свежем воздухе, не забывать время от времени делать анализ крови и УЗИ молочных желез.

Настя признается, что не сразу приняла свою внешность:

«Что помогает бороться с комплексами? Нужно просто объяснить себе, что это совершенно неважный аспект в вашей жизни. Внимание окружающих (которое мы, кстати, чаще всего очень преувеличиваем и драматизируем) на самом деле практически не важно. Главное — это не портить и не усложнять себе, именно себе, жизнь. Остальное мелочи. Которые не влияют ни на твой характер, ни на то, хороший ли ты друг или нет, улыбаешься ты прохожим и улыбаются ли они тебе в ответ», — считает девушка.