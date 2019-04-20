Как изменения в законе «О растительном мире» отразятся на деревьях в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Город растет: застраивают и озеленяют новые районы, наводят порядок в глухих уголках…



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А ещё с 29 апреля вступают в силу изменения закона «О растительном мире».



Уходят и приходят



Старые деревья уступают место молодым — это естественный процесс. Иногда он вызывает грусть, но их спилы, до того как их окончательно удалят, особенно с прогнившей сердцевиной, порой вызывают беспокойство. Невольно начинаешь оглядываться по сторонам на старые деревья: а какое следующим упадет при урагане, которые изредка, но всё же набегают на наш город?



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65473.php

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Новая набережная стала удобным местом для прогулок аж до самого старого порта, но есть там место, вызывающее беспокойство, — над строящейся дорожкой нависает несколько деревьев, их толстые и кривые стволы несут на себе следы десятилетий. Некоторые можно было бы использовать для страшного кино, при правильно взятом ракурсе. На одном табличка «Опасная зона», на некоторые нанесен красной краской крест. Что значит этот знак, пояснила Ольга Борисенко, главный ландшафтный архитектор горисполкома: «Летом прошлого года все деревья в районе Набережной обследовали, был составлен акт и оформлен документ «Заключение в отношении объектов растительного мира». Всего в этом районе надлежало удалить 43 дерева». По ее словам, основанием для санации могут быть суховершинность, трухлявость, стволовая гниль, наклон, усыхание. Большинство больных деревьев уже удалили, на очереди эти, в районе крутого склона возле порта. На некоторых деревьях знак, что удаляется не всё, а только одна ветка. Также и с такой болезнью, как суховершинность: в этом случае удаляют только верхние высохшие ветки.



Добавим, что обследования ведут по всем участкам города. Деревья с красным крестиком можно встретить, например, в сквере Свободы.



Кроме появления множества новых аллей, меняются деревья на уже привычных улицах и бульварах. Сажают новые породы. Например, возле «Интуриста» компания «Верас» в подарок городу высадила канадские остролистные клены. От популярного в Беларуси вида «северяне» отличаются шаровидной формой кроны и ее цветом: в сентябре вся листва приобретает ярко-желтую окраску с алым оттенком. А на бульваре Космонавтов ожидаются посадки катальпы.



Уточняет понятия



Изменения и дополнения, внесенные в закон о растительном мире, вступают в силу с 29 апреля. В основном они касаются терминологии в области охраны и использования растительного мира, озеленения территорий общего пользования, оснований и порядка удаления и пересадки растений.



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В прежней редакции закона было понятие «опасные деревья». Это упавшие или создающие своим вероятным падением угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, а также имуществу граждан и юридических лиц. К таким деревьям относятся сухостойные, пораженные стволовой гнилью, имеющие другие сильные повреждения ствола, корневой системы и так далее.



Теперь список определений дополнен понятием «деревья, кустарники, находящиеся в ненадлежащем качественном состоянии». Это те, у которых количество усохших ветвей составляет больше 50 процентов, и с разрушенной или опавшей корой на большей части ствола.



Закон ужесточили относительно тех, кто обязан провести компенсационные посадки. Введено понятие бульвара: это «общедоступная благоустроенная озелененная территория с одним или несколькими рядами насаждений, расположенная между полосами движения транспортных средств улицы населенного пункта».



Преувеличенная боль



Прогуливаясь по этому участку набережной, я обратил внимание на высокие тополя на другой стороне реки, их вершины были густо усеяны шариками омелы. Задумался о недавней дискуссии в Интернете и газетах о том, что омела — паразит и что надо ее пилить. Люди невольно переносят на деревья свои этические понятия. Попробуйте воронам или грачам объяснить, что, поедая семена омелы в одном месте и оставляя их в другом, они разносят растения-паразиты. Вороны вам ответят, только сначала доберитесь до того берега реки…



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Так же и люди порой воспринимают спил старого дерева с преувеличенной болью. Но когда подгнивший ствол после сильного ветра падает на человека или машину — подобные жалобы не слышны.



Деревья должны менять друг друга так, чтобы не создавалось опасности для людей. Шквалы и ураганы не должны оставлять после себя поваленных стволов и веток. В идеале добиться этого невозможно, природе не прикажешь. Но планомерная работа должна быть. Отметим и масштаб замены деревьев: только в этом году уже высадили около пяти тысяч их, это гораздо больше того количества деревьев, которые отжили своё.