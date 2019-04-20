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Копию уникальной иконы передали в дар брестчанам участники экспедиции «Имя воина» из России
21.04.2019 09:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Город над Бугом сегодня стал одной из точек маршрута участников автопробега «Имя воина», стартовавшего 18 апреля в российской Вязьме и посвященной 75-летию Великой Победы. Организаторами акции выступают благотворительные фонды «Строим монастырь» и «Православные инициативы» совместно с прихожанами Спасо-Богородицкого Одигитриевского женского монастыря под Вязьмой.
На белорусской земле проходит третий этап экспедиции, участники которой посещают поля подвига и мужества советского и русского солдата. Ее цель – «воскресить» из небытия имена неизвестных воинов, павших во время сражений. Два первых этапа акции состоялись на Бородинском поле в январе и на Куликовом в марте. В нашей стране российские гости пробудут до 21 апреля. По дороге в Брест они успели посетить Курган Славы в Минске и мемориальный комплекс «Хатынь. Программа в городе над Бугом включила в себя экскурсию по территории Брестской крепости.
- Беларусь – это главный нерв войны, - отметила пресс-секретарь благотворительного фонда «Строим монастырь» Оксана Нараленкова. –Здесь очень много погибших, и мы сочли своим долгом обязательно приехать и поклониться белорусской земле. Ну и, конечно же, каждый из участников экспедиции имеет личные мотивы. Мы узнаем истории наших дедов, понимаем, как они были связаны в войну. Наша цель – вернуть наконец тех, пропавших
В дар Свято-Николаевскому гарнизонному собору в крепости участники автопробега преподнесли копию уникальной иконы Богородицы Одигитрия «Вяземская ратная», на которой воины Красной Армии впервые изображены как мученики.
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Город над Бугом сегодня стал одной из точек маршрута участников автопробега «Имя воина», стартовавшего 18 апреля в российской Вязьме и посвященной 75-летию...
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