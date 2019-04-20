 Дизайнер из Бреста запустила бренд, специализирующийся на пошиве эко-сумок

Источник материала: Виртуальный Брест

На мировых подиумах эко-сумки – аксессуар далеко не новый. У дизайнера Стеллы Маккартни, давно заработавшей репутацию «зеленой» активистки, есть несколько линий eco friendly bags. Отказ от полиэтиленовых пакетов в пользу сумок, сделанных из натуральных материалов, пропагандируют сегодня и другие бренды от кутюр: пару лет назад настоящей сенсацией в мире высокой моды стала коллекция многоразовых сумок для шопинга, которую выпустил знаменитый дуэт Dolce & Gabbana.



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А как же у нас? Белорусы пока в этом списке борцов за спасение планеты представлены более чем скромно. Дизайнеров, которые производят эко-сумки в нашей стране, можно пересчитать по пальцам одной руки. Среди них – брестчанка Наталия Романюк. Ее бренду «Mysa bag» – без малого год, но он уже популярен: яркие и стильные сумки с мотивирующими принтами носят сегодня в самых разных уголках страны.

Найти время для нашей встречи Наташе непросто – график забит под завязку. Только в этом месяце она проводит четыре мастер-класса по росписи эко-сумок. На этих встречах дизайнер рассказывает и показывает, как правильно нанести рисунок на ткань и как его закрепить, чтобы сумка была практичной в носке.

– Честно говоря, я сама не ожидала, что мои занятия будут настолько востребованы, – признается Zarya.by дизайнер. – Причем наибольший интерес к ним проявляют минчане, меня постоянно просят провести мастер-классы в столице. Брест пока в этом плане немного отстает, но я надеюсь, что мода на эко-сумки в скором времени придет и к нам, ведь отказ от полиэтиленовых пакетов, запрет на их производство и использование – это общемировая тенденция.



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Знаменитая шутка про пакет с пакетами, который давно не помещается ни в один пакет, давно не характеризует тот образ жизни, который ведет семья Наташи. Полиэтиленовую тару здесь уже несколько лет как заменили хэнд-мэйд мешочки и сумки из натуральных материалов. С ними хозяева ходят за покупками, ловя на себе удивленные взгляды других покупателей после фразы «Спасибо, пакет не надо», в библиотеку, на прогулку и даже на деловую встречу.

– А если какой «залетный» пакет и просачивается вдруг к нам в квартиру, то мы стараемся его не выбрасывать, учитывая, сколько сотен лет он разлагается в природе, а использовать по-максимуму, – смеясь, отмечает дизайнер. – И вообще я редко могу взять и отправить что-то бездумно в мусорку, приучаю себя и свою семью к вторичному использованию отходов.

Эту идею разумного потребления Наташа использует и в производстве эко-сумок, ручки для которых она делает из старых джинсов. Благодаря этой стильной детали ее сумки просто идеально вписываются в любой гардероб, ведь деним – это основа основ так называемого стиля кэжуал, и, кроме того, сегодня джинсы носят почти все.

– Многие знакомые приносят мне свои старые вещи. Людям нравится идея, что они могут подарить поношенным джинсам вторую жизнь, а не просто выбросить их, – рассказывает дизайнер. – К тому же из остатков денима я делаю еще и бабочки. Наши мужчины не всегда готовы надеть галстук и очень любят ходить в джинсах, поэтому такой аксессуар пользуется сегодня большой популярностью.

Джинсовый хлопок, к слову, – любимый материал Наташи. Из него шьется большая часть ее эко-сумок. Также в дело идут обычный хлопок и вискоза – натуральные материалы, которые легко разлагаются и подвергаются вторичной переработке.



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– Мои клиенты – это, в основном, люди, неравнодушные к проблемам окружающей среды, поэтому для них очень важно, из каких материалов сшита эко-сумка, они всегда обращают на это внимание, – поясняет дизайнер. – Не менее важен для них и принт, нанесенный на сумку. В последнее время большой популярностью пользуются рисунки именно экологической тематики. Абсолютный хит – это земной шар в виде сердца.

Наташин дизайн уже хорошо узнаваем: она использует максимально яркие цвета, стараясь избегать черного, а также украшает свои эко-сумки мотивирующими надписями, чтобы они вызывали только положительные эмоции.

– Мне очень хочется, чтобы мои сумки не напоминали простые авоськи, знакомые еще с советского времени, чтобы они были современными и модными, – рассуждает дизайнер. – Потому что мода – это самый идеальный способ приучить людей делать хорошие дела, в частности, заботиться о природе. Человек гораздо легче придет к экологичному образу жизни, если это модно.

Придумывание актуальных принтов – это основная часть Наташиной работы сегодня. Ведь самая удобная и практичная модель эко-сумки уже изобретена – с подкладкой, чтобы держала форму, и с небольшим карманом на молнии, чтобы туда можно было поместить разные мелочи: кошелек, телефон, ключи. Также немаловажно, что такая сумка выдерживает до пяти килограммов веса за счет крепких ручек и хорошего качества пошива.

О работе с тканью и всех технологических процессах Наташа знала не понаслышке еще задолго до основания собственного бренда. Много лет она работала на швейных фирмах дизайнером по текстилю, занималась печатью и вышивкой на одежде, а также другими способами декора.

– Мне знакомы самые различные способы нанесения рисунка на ткань, поэтому я не ограничена какой-то одной определенной техникой, – говорит дизайнер. – Ручную роспись практикую только во время своих мастер-классов, а на сумках, которые делаю на продажу, принт все-таки печатается, чтобы изделие прослужило дольше.

Между тем сегодня бренд «Mysa bag» не только нацелен на какую-то экономическую выгоду, но и активно поддерживает всевозможные «зеленые» инициативы. Не так давно Наташа Романюк делала сумки для уникального питомника-лабиринта реликтовых деревьев гинкго билоба, который создается в Витебской области. Также дизайнер сотрудничает с Брестским молодежным общественным объединением «Время земли», куда будет направлена часть вырученных денег от продажи сумки с экологической символикой.

– Моей точкой старта я считаю минский эко-маркет «Пастернак», – говорит собеседница. – Именно после участия в нем вокруг меня начал формироваться круг единомышленников, то и дело предлагающих сотрудничество – и, кстати, не обязательно в сфере экологии.

Один из интересных проектов, в котором участвовала Наташа Романюк, – выставка «Surrender» брестского художника Дмитрия Булдакова в столичном пространстве DK GALLERY. Специально к открытию дизайнер сделала эко-сумки с изображением его картин.

– Возможно, идея с эко-сумками для кого-то может показаться очень простой, но лично я вижу большие перспективы в этом деле, – делится девушка.

В настоящее время Наташа работает над своим новым творческим проектом «Несу искусство» – линией эко-сумок, на которых будут напечатаны картины известных белорусских художников.

– Мы так мало знаем о мастерах, имеющих белорусские корни, чье творчество высоко ценится во всем мире, – говорит Наташа, – что мне как человеку с художественным образованием просто-напросто захотелось заполнить этот пробел. Новый проект будет знакомить белорусов с шедеврами мировой живописи, написанными нашими земляками, и тем самым нести искусство в массы, делать его доступнее.



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