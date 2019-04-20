В Бресте и по району планово отключают электроэнергию. Где, когда?
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Источник материала:
Виртуальный Брест
Трдиционно для жителей города Бреста и района публикуем полезные сведения от Брестэнерго - где, когда и почему будут отключать электроэнергию.
Читать полностью в источнике с фото:
https://virtualbrest.by/news65470.php
Город Брест
№
Начало
Конец
Район отключения
Причина
1
23.04.2019 09:00
23.04.2019 16:00
ул. Приграничная 1-17,10,12; ул. Подлясская 1-23, 4-18; ул. Козловичская 1-19. ул. Приграничная 18-70,19-75, пер. 2-й Приграничный, ул. Озерцовая, пер. Озерцовый, ул. Приозерная 1-13, 2-12, ул. Рощинская 1-7, 2-12. ул. Приозерная 14-60,19-59, ул. Дозорна
Плановые работы на ВЛ-10кВ ф.301
2
24.04.2019 09:00
24.04.2019 17:00
мн.кв. дома ул.Стафеева 21,23,25,27,29.31,33,35,37,39. ул.Локтионова 30
Плановые работы на ТП-542
Брестский район
№
Начало
Конец
Район отключения
Причина
1
22.04.2019 09:00
22.04.2019 16:00
С.О. "Поляна"
Ремонтные работы
2
22.04.2019 09:30
22.04.2019 16:30
аг. Чернавчицы, ул. Мира.
Ремонтные работы
3
22.04.2019 09:30
22.04.2019 16:30
д. Б. Зводы, ул. Центральная, Спортивная
Ремонтные работы
4
22.04.2019 09:30
22.04.2019 16:00
д. Гута, ул. Зеленая
Ремонтные работы
5
23.04.2019 09:00
23.04.2019 16:00
д. Черск, ул. Центральная
Ремонтные работы
6
23.04.2019 09:00
23.04.2019 16:00
Фермерское хозяйство, д. Зеленец, ул. Новая
Ремонтные работы
7
24.04.2019 09:00
24.04.2019 16:00
д. Б. Зводы, ул. Центральная, пер. Центральный
Ремонтные работы
8
24.04.2019 09:00
24.04.2019 16:00
аг. Медно, ул. Республиканская, Луговая, Набережная
Ремонтные работы
9
24.04.2019 09:00
24.04.2019 16:00
аг. Медно
Ремонтные работы
10
25.04.2019 09:00
25.04.2019 16:00
д. Б. Зводы, ул. Центральная
Ремонтные работы
11
25.04.2019 09:00
25.04.2019 16:00
г.п. Домачево
Ремонтные работы
12
26.04.2019 09:00
26.04.2019 16:00
д. Б.Зводы,ул. Молодежная
Ремонтные работы
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Брест
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Трдиционно для жителей города Бреста и района публикуем полезные сведения от Брестэнерго - где, когда и почему будут отключать электроэнергию. Город Брест ...
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