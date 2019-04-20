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В Бресте и по району планово отключают электроэнергию. Где, когда?

21.04.2019 09:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Трдиционно для жителей города Бреста и района публикуем полезные сведения от Брестэнерго - где, когда и почему будут отключать электроэнергию.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65470.php

В Бресте и по району планово отключают электроэнергию. Где, когда?

Город Брест

Начало Конец Район отключения Причина
1 23.04.2019 09:00 23.04.2019 16:00 ул. Приграничная 1-17,10,12; ул. Подлясская 1-23, 4-18; ул. Козловичская 1-19. ул. Приграничная 18-70,19-75, пер. 2-й Приграничный, ул. Озерцовая, пер. Озерцовый, ул. Приозерная 1-13, 2-12, ул. Рощинская 1-7, 2-12. ул. Приозерная 14-60,19-59, ул. Дозорна Плановые работы на ВЛ-10кВ ф.301
2 24.04.2019 09:00 24.04.2019 17:00 мн.кв. дома ул.Стафеева 21,23,25,27,29.31,33,35,37,39. ул.Локтионова 30 Плановые работы на ТП-542

Брестский район

Начало Конец Район отключения Причина
1 22.04.2019 09:00 22.04.2019 16:00 С.О. "Поляна" Ремонтные работы
2 22.04.2019 09:30 22.04.2019 16:30 аг. Чернавчицы, ул. Мира. Ремонтные работы
3 22.04.2019 09:30 22.04.2019 16:30 д. Б. Зводы, ул. Центральная, Спортивная Ремонтные работы
4 22.04.2019 09:30 22.04.2019 16:00 д. Гута, ул. Зеленая Ремонтные работы
5 23.04.2019 09:00 23.04.2019 16:00 д. Черск, ул. Центральная Ремонтные работы
6 23.04.2019 09:00 23.04.2019 16:00 Фермерское хозяйство, д. Зеленец, ул. Новая Ремонтные работы
7 24.04.2019 09:00 24.04.2019 16:00 д. Б. Зводы, ул. Центральная, пер. Центральный Ремонтные работы
8 24.04.2019 09:00 24.04.2019 16:00 аг. Медно, ул. Республиканская, Луговая, Набережная Ремонтные работы
9 24.04.2019 09:00 24.04.2019 16:00 аг. Медно Ремонтные работы
10 25.04.2019 09:00 25.04.2019 16:00 д. Б. Зводы, ул. Центральная Ремонтные работы
11 25.04.2019 09:00 25.04.2019 16:00 г.п. Домачево Ремонтные работы
12 26.04.2019 09:00 26.04.2019 16:00 д. Б.Зводы,ул. Молодежная Ремонтные работы
 
Теги: Брест
 
 
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  Трдиционно для жителей города Бреста и района публикуем полезные сведения от Брестэнерго - где, когда и почему будут отключать электроэнергию. Город Брест ...
 
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