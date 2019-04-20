1863 год в Пружанском уезде: подготовка восстания (страницы истории)

Источник материала: Виртуальный Брест

После серии материалов про события восстания 1863 года на территории двух южных уездов Гродненской губернии (Кобринский и Брестский), настала пора коснуться и Пружанского, тем более, что сам уездный городок Пружаны впервые на территории современной Беларуси был захвачен повстанцами, и этому захвату всячески способствовала местная власть. Но про всё по порядку.



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Январское восстание 1863 года в Польше начало готовиться ещё задолго до этого. Создавались конспиративные организации, усиленно проводился сбор финансовых средств и оружия. Немало содействовала организации нового восстания и польская эмиграция после подавления восстания 1830-1831 годов на территории Польши и бывшего ВКЛ. Осевшие во Франции и Бельгии представители крупных магнатских родов через своих эмиссаров поставляли на территорию Царства Польского и белорусские земли крупные партии нелегальной литературы, оружия, денежные средства, которые оседали в руках местных помещиков, составлявших костяк формирующихся подпольных повстанческих организаций. Среди них был и некий Ф. Зенкович из имения Мокрое Пружанского уезда, занимавшийся подготовкой экспедиции по доставке морем оружия из Англии на побережье современной Литвы.



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генерал П.О. Бобровский

Более плотная подготовка к восстанию началась в 1862 году, когда Литовским провинциальным комитетом был назначен главный организатор выступления на территории южных регионов Гродненской губернии. Им стал помещик Аполлон Гофмейстер, отвечавший за подготовку восстания в Брестском, Пружанском и Кобринском уездах. Именно он и должен был на первых порах заниматься формированием подпольных организациях на местах, в том числе и в Пружанском уезде.

Позднее, уже в январе 1863 года на аналогичную должность, только уже Варшавой, был назначен бывший выпускник польской военной школы в Генуе Роман Рогинский. Последнее явно не понравилось Литовскому комитету во главе с Калиновским, в результате чего с организацией и ходом восстания в южных уездах возникли серьёзные проблемы.



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на фото справа - Валентий Швыковский

Есть ли в том заслуга Гофмейстера или нет, но именно в Пружанах среди остальных южных регионов Гродненской губернии была создана самая сильная и действенная подпольная организация, включавшая в себя весь цвет городской и уездной власти во главе с уездным предводителем дворянства Валентием Швыковским. По архивным материалам, «главными агентами» повстанческого комитета в Пружанском уезде были, кроме Швыковского, уездный казначей Николай Горецкий, уездный исправник капитан Иван Руммель, городничий штабс-капитан Бенедикт Койшевский, уездный судья Александр Вислоух, начальник городского острога Ивановский, начальник Пружанской дворянской опеки Франц Бортновский и целый ряд других. Среди добровольных помощников были ветеринарный врач Густав Берендт, фельдшер Осип Михневич, частнопрактикующий врач Иван Михальский, городской врач Леонард Домбровский, уездные врачи Владислав и Александр Окинчицы. Последний на должности окружного врача государственных имений Пружанского уезда с 1861 года постоянно проживал в Шерешево, где совместно с местным ксёндзом Мацкевичем организовал нелегальную группу, своего рода филиал пружанской организации.



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Пружаны. Торговые ряды, справа - Роман Рогинский



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Незадолго до нападения на город в доме предводителя дворянства прошло совещание повстанческой организации по вопросам сбора средств на нужды восстания. Как позднее доносил гродненский губернатор И.В. Галлер в Вильно, ключевым стал вопрос «о привлечении евреев к денежным пожертвованиям на поддержание восстания. Вследствие возникших разногласий в мнениях бывших там мирового посредника… Крашевского и помещика Вислоуха, между ними произошла ссора, окончившаяся дракою».

Очевидно, уже после драки и утихших споров повстанческим начальником уезда был избран помещик Михаил Жуковский, владелец имения Лукомер, а его помощником Медард Скочинский, владелец имения Голёны. Руководству повстанческого комитета удалось привлечь евреев к помощи. Документы свидетельствуют, что активным деятелем комитета был купец Янкель Биренбаум, непосредственно связанный с воеводским комитетом в Гродно. Связником Биренбаума был его же работник Абрам Банюк.

Помощь подпольной организации оказывал еще один купец – Розенблюм. Именно благодаря полному содействию и помощи этой организации повстанческому отряду Рогинского удалось относительно легко захватить Пружаны 1 февраля 1863 года, о чём более подробно говорилось здесь http://virtualbrest.by/news41299.php .



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Роман Рогинский, фото 1862 года

Сам уездный городок Пружаны в начале 60-х годов XIX столетия представлял собой унылое зрелище. Почти полностью деревянный, он имел всего 6 каменных зданий, из которых 2 церкви и торговые ряды. Как писал в своём исследовании о Гродненской губернии известный учёный, подполковник Генерального штаба Павел Бобровский, в городе была только одна «лучшая улица», проходившая от дороги на Кобрин до дома помещика Швыковского, «построенного в итальянском вкусе и весьма красивого. На этой улице находятся – каменный дом присутственных мест, лавки, рынок, две церкви, больница, тюремный замок и лучшие заезжие дома. Прочие улицы вообще дурно устроены и содержатся грязно». По данным на 1857 год, в Пружанах проживало 5567 жителей, из которых 2908 – евреи. Промышленности практически не было, население занималось торговлей, ремесленным трудом и земледелием, при этом купцами числилось всего 19 человек. Неудивительно, что как писал Бобровский, «при многочисленном классе людей, с трудом снискивающих пропитание, городские доходы Пружан весьма незначительны и обременены недоимками». Не лучше обстояла ситуация в Пружанском уезде, где по данным на 1860 год проживало 69282 человека.

Зато при практически полном отсутствии работы Пружаны и уезд были богаты своими чиновниками, или, как их тогда называли – столоначальниками. По состоянию на начало 1863 года на столь малый городок приходилось около 100 чиновников различных уровней. Впрочем, такое положение вещей с засильем «важных» столоначальников было характерно для всей необъятной империи и Пружаны здесь, скорее, как правило, а не исключение. Охраняла городок местная команда внутренней стражи, состоявшая из отставных ветеранов армии, по состоянию здоровья признанных негодными к строевой службе. Конечно, в случае реальных боевых действий толку от таких «божьих одуванчиков» было немного, но на мирное время для поддержания порядка они вполне годились. Командовал этим инвалидным воинством армейский поручик Платон Головня. Точное количество личного состава этой команды установить уже проблематично, но имеются сведения, что таких бедолаг насчитывалось около 200 человек.



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Усадьба Валентия Швыковского



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на фото - генерал-майор граф И.Г. Ностиц

Общую охрану Гродненской губернии осуществляла 3-я пехотная дивизия русской армии в составе Ингерманландского, Новоингерманландского, Псковского, Великолукского пехотных полков и 3-й артиллерийской бригады. Также размещались Гродненский батальон внутренней стражи (в каждом уездном городе находилось по роте из этого батальона), этапные команды (сопровождение заключенных), полицейские и жандармские части – общей численностью до 5 тысяч человек. Таким образом, общая численность всех вооруженных частей правительственных войск можно определить составляла приблизительно 23 тысячи человек. С началом восстания 3-я дивизия была передислоцирована в Польшу, а на смену прибыла 2-я пехотная дивизия (генерал-лейтенант З.С. Манюкин) в составе Калужского, Либавского, Ревельского, Эстляндского пехотных полков и 2-й артиллерийской бригады.

Непосредственно южные уезды Гродненской губернии контролировал так называемый Брестский отряд генерал-майора графа И.Г. Ностица в составе отдельных рот Полтавского, Ревельского, Посковского, Софийского пехотных полков, 5-го и 33-го Донских казачьих полков. Уже после повстанческого налёта на Пружаны власти извлекли уроки и во все уездные города – Брест-Лииовск, Пружаны и Кобрин, а также крупные населённые пункты на усиление местных инвалидных команд были направлены подразделения регулярной армии. В конце февраля в Пружаны подошли две роты Ревельского и казачья сотня 5-го Донского полка, летом 1863 года их сменили два батальона Ревельского полка и казачья полусотня 5-го Донского полка под общим командованием полковника Скоробогатова.

В таких условиях Пружанский уезд встретил грозный 1863 год.(продолжение следует...)

( источник фото )