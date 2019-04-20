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Танцы на лошадях: в Беларуси проходит этап Кубка мира по выездке

21.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проходит этап Кубка мира по выездке. За призы в разных категориях сложности борются наездники Беларуси и России. Всего за четыре дня разыграют 27 комплектов наград. За соревнованиями следила корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Елена Ефремова – одна из самых опытных всадниц Беларуси, а вот молодой жеребец Балтимор Ди исполняет первые «па» в большом спорте и уже подает большие надежды.

«Это второй сезон. Это его третьи международные соревнования. В принципе, для лошади это начало. А дальше большой приз, гран-при и Олимпийские игры», – призналась член сборной Беларуси по конному спорту Екатерина Ефремова.

Выездка это и спорт, и искусство. Прежде чем вывести на манеж, лошадь готовят более трех лет.

Такой крепкой дружбы не добиться никакими многочасовыми тренировками. А в этом есть секрет успеха, уверяет Ольга Сафонова. Она и Сандро Дэ Аморэ – лидеры белорусской сборной, участники престижного финала Кубка мира этого года. Жеребец со звучным именем темпераментный и своенравный, поэтому работать приходится много.

«Это ежедневный, полноценный, постоянный контакт с лошадью. Мы практически 24 на 7 находимся с ним вместе во всех поездках. Я сама с ним езжу, кормлю, смотрю, тренирую. Мы уже не просто партнеры, мы уже лучшие друзья. Он мне полностью доверяет, как и я ему», – сказала член сборной Беларуси по конному спорту Ольга Сафронова.

Выездка коня сродни танцу. Плавные переходы из одного аллюра в другой, ритмичная смена темпа, изящность и точность каждого движения. А это возможно, когда есть полное взаимопонимание всадника и лошади.

«Всадник руководит лошадью. Но в том-то и профессионализм всадника, когда зрители не видят, как он воздействует на лошадь», – считает председатель судейской коллегии Наталья Рубашко.

На манеже в Ратомке спортивные пары из России и Беларуси. Инесса Меркулова одна из лидеров российской команды. В этот раз выступает в «малом призе». Фюрст, или князь Альберт еще готовится к серьезным стартам.

«Работал с желанием, весь горел, весь был на взлете. Я люблю, когда конь такой боец. Рвется в бой. Мне всегда такие выступления очень нравятся», – сказала член сборной России по конному спорту Инесса Меркулова.

Всадники признаются, что рвение к победе – главное, за что ценят лошадь. Причем, любую.

«Когда смотришь на маленькую лошадь, уже понятно, что эта лошадь с большим потенциалом. Потому что очень хорошие движения. А бывают совершенно невзрачные лошади, но при многолетней работе, любви, при взаимопонимании с лошадью получается хороший дуэт», – отметила пресс-секретарь Белорусской федерации конного спорта Анастасия Пойто.

Этот этап Кубка мира подготовительный перед турниром в Москве. Там многие из нынешних участников поборются за лицензии на Олимпийские игры.



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За призы в разных категориях сложности борются наездники России и Беларуси. Всего за четыре дня разыграют 27 комплектов наград.
 
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