ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Восьмилетний болельщик «Каролины» предложил Овечкину подраться

21.04.2019 09:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На четвертом матче серии Кубка Стэнли между «Каролиной» и «Вашингтоном» юный болельщик «ураганов» предложил подраться капитану столичной команды Александру Овечкину, сообщает «Чемпионат».

— Овечкин, хочешь подраться? Мне восемь лет! Вперед «ураганы», — было написано на плакате мальчика.

В третьем матче серии Овечкин подрался с 19-летним форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.

Свечников получил повреждение после драки. Сбросивший первым краги Овечкин уложил соотечественника на лед. Свечников смог подняться только с помощью медицинского персонала и партнеров. Во втором матче серии (4:3 ОТ) капитан «Вашингтона» применил эффектный силовой прием против 19-летнего игрока «ураганов».

Минувшей ночью «Вашингтон Кэпиталз» провел уже пятый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной». Игра состоялась в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась с разгромным счетом 6:0 (1:0, 2:0, 3:0) в пользу хозяев. Овечкин отличился 3 (1+2) бомбардирскими баллами.

«Вашингтон» захватил лидерство и в серии (3:2).

Между тем известны уже четыре обладателя путевок во 2-й раунд Кубка Стэнли — «Коламбус», «Айлендерс», «Колорадо» и «Сент-Луис».

После вылета фаворитов «Востока» — «Тампы» и «Питтсбурга» — расстался с мечтами о трофее и «Калгари» — победитель регулярного чемпионата в Западной конференции. Впервые в истории НХЛ уже после 1-го раунда борьбу завершили лучшие команды обеих конференций.

Еще одну путевку минувшей ночью после победы над «Виннипегом» (3:2) оформил «Сент-Луис».

Итог серий 1-го раунда Кубка Стэнли (до 4 побед):

«Восток»

«Тампа» — «Коламбус» — 0:4 (3:4, 1:5, 1:3, 3:7).

«Айлендерс» — «Питтсбург» — 4:0 (4:3 ОТ, 3:1, 4:1, 3:1).

«Запад»

«Калгари» — «Колорадо» — 1:4 (4:0, 2:3 ОТ, 2:6, 2:3 ОТ, 1:5).

«Виннипег» — «Сент-Луис» — 2:4 (1:2, 3:4, 6:3, 2:1 ОТ, 2:3, 2:3).

Ход серий 1-го раунда Кубка Стэнли (до 4 побед):

«Восток»

«Бостон» — «Торонто» — 2:3 (1:4, 4:1, 2:3, 6:4, 1:2).

«Вашингтон» — «Каролина» — 3:2 (4:2, 4:3 ОТ, 0:5, 1:2, 6:0).

«Запад»

«Нэшвилл» — «Даллас» — 2:3 (2:3, 2:1 ОТ, 3:2, 5:1, 5:3).

«Сан-Хосе» — «Вегас» — 2:3 (5:2, 3:5, 3:6, 0:5, 5:2).

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На четвертом матче серии Кубка Стэнли между «Каролиной» и «Вашиннтоном» юный болельщик «ураганов» предложил подраться капитану столичной команды Александру...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Белыничах пьяный водитель протаранил бетонный забор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.04.2019
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика