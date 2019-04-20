Восьмилетний болельщик «Каролины» предложил Овечкину подраться

Источник материала: Tut.by

На четвертом матче серии Кубка Стэнли между «Каролиной» и «Вашингтоном» юный болельщик «ураганов» предложил подраться капитану столичной команды Александру Овечкину, сообщает «Чемпионат» .

— Овечкин, хочешь подраться? Мне восемь лет! Вперед «ураганы», — было написано на плакате мальчика.

Восьмилетний фанат @NHLCanes предлагает @ovi8 выбрать себе соперника еще моложе в своем лице pic.twitter.com/qKfI0Hk4mz — Ettienne de Vignolle (@Se7en_4our) 20 апреля 2019 г.

В третьем матче серии Овечкин подрался с 19-летним форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.

Свечников получил повреждение после драки. Сбросивший первым краги Овечкин уложил соотечественника на лед. Свечников смог подняться только с помощью медицинского персонала и партнеров. Во втором матче серии (4:3 ОТ) капитан «Вашингтона» применил эффектный силовой прием против 19-летнего игрока «ураганов».

Минувшей ночью «Вашингтон Кэпиталз» провел уже пятый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной». Игра состоялась в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась с разгромным счетом 6:0 (1:0, 2:0, 3:0) в пользу хозяев. Овечкин отличился 3 (1+2) бомбардирскими баллами.

«Вашингтон» захватил лидерство и в серии (3:2).

Между тем известны уже четыре обладателя путевок во 2-й раунд Кубка Стэнли — «Коламбус», «Айлендерс», «Колорадо» и «Сент-Луис».

После вылета фаворитов «Востока» — «Тампы» и «Питтсбурга» — расстался с мечтами о трофее и «Калгари» — победитель регулярного чемпионата в Западной конференции. Впервые в истории НХЛ уже после 1-го раунда борьбу завершили лучшие команды обеих конференций.

Еще одну путевку минувшей ночью после победы над «Виннипегом» (3:2) оформил «Сент-Луис».

Итог серий 1-го раунда Кубка Стэнли (до 4 побед):

«Восток»

«Тампа» — «Коламбус» — 0:4 (3:4, 1:5, 1:3, 3:7).

«Айлендерс» — «Питтсбург» — 4:0 (4:3 ОТ, 3:1, 4:1, 3:1).

«Запад»

«Калгари» — «Колорадо» — 1:4 (4:0, 2:3 ОТ, 2:6, 2:3 ОТ, 1:5).

«Виннипег» — «Сент-Луис» — 2:4 (1:2, 3:4, 6:3, 2:1 ОТ, 2:3, 2:3).

Ход серий 1-го раунда Кубка Стэнли (до 4 побед):

«Восток»

«Бостон» — «Торонто» — 2:3 (1:4, 4:1, 2:3, 6:4, 1:2).

«Вашингтон» — «Каролина» — 3:2 (4:2, 4:3 ОТ, 0:5, 1:2, 6:0).

«Запад»

«Нэшвилл» — «Даллас» — 2:3 (2:3, 2:1 ОТ, 3:2, 5:1, 5:3).

«Сан-Хосе» — «Вегас» — 2:3 (5:2, 3:5, 3:6, 0:5, 5:2).