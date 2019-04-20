Вороновщину познавай вместе с radun.by.

Источник материала: Вороновская газета





Ф. Габис и Т. Василяускайте с участниками патриотического клуба «Родынь».

Историко-культурное наследие Радуни богато и уникально, считают создатели виртуального школьного музея. И предлагают убедиться в этом, посетив radun.by.

Интернет-ресурсу Радунской СШ еще нет и двух лет, а на его счету уже множество побед и призовых мест в районных, областных и республиканских конкурсах. Таких как «Патриот.by», «ТехноИнтеллект», «Компьютер. Образование. Интернет»», «ТИБО-2019». Но творческая команда радунских педагогов и учащихся вовсе не ставила амбициозных целей, работая над созданием и наполнением виртуального школьного музея. В этом интерактивном ресурсе действительно была необходимость.

Что имеем — сохраним

— За 30 лет Радунская СШ накопила богатый материал по истории поселка, опыт краеведческой, исследовательской работы педагогов и учащихся, деятельности детских и молодежных организаций по гражданско-патриотическому воспитанию. Для систематизации, хранения и распространения всей информации решили использовать инновационный метод — виртуальный музей, — рассказывает руководитель творческой группы создателей Франтишка Габис. — Так в 2017 году возникла идея реализации проекта «Виртуальный школьный музей — образовательный центр школы».

Современные сетевые возможности интернета помогли сохранить и сделать доступным большой пласт интересной и познавательной информации. На виртуальных страницах уместилось многое. Текстовые и фотоматериалы по различным направлениям дополнены видео и аудиофайлами.

Живо, доступно, интересно

Один клик по любой из тринадцати веб-ссылок — и доступен увлекательный экскурс, благодаря которому знакомишься с многовековой историей Радуни, листаешь тридцатилетнюю летопись Радунской средней школы, попадаешь в музей под открытым небом «Валуны крутых дарог мінуўшчыны» и народный историко-краеведческий музей школы. Виртуальный тур по ним включает 3D-панораму, большое количество пояснительной информации, элементы театрализации и персонификации. Можно ознакомиться с интерактивным маршрутом ностальгического туризма Радуни на русском и английском языках, который составлен с использованием видео, графики, фотоматериалов, карты и других мультимедийных объектов.

Виртуальный музей не только органично вписался в образовательное пространство Радунской СШ, но и успешно вышел за его рамки. В сети Интернет он существует самостоятельно в виде отдельного веб-сайта с адресом radun.by на русском, белорусском, английском языках. Растет рейтинг посещаемости, за время существования на нем побывало более четырех тысяч посетителей. Информация веб-сайта доступна людям с ограниченными возможностями. Разработать интернет-версию и дизайн музея помогла выпускница школы Оксана Прокопенко (Габис).

Сегодня этим информационным ресурсом занимаются по-настоящему увлеченные педагоги Радунской школы — руководитель виртуального музея Франтишка Габис, руководитель народного историко-краеведческого музея Иван Фесенко, инженер-программист Татьяна Василяускайте. Приобщаются школьники и их родители. Над наполнением информацией веб-страниц работают участники патриотического клуба «Родынь», научного общества «Астро», театра-студии «Вытокі», школьное телевидение «Большая перемена». От школьников это требует не только поисковой работы и творческого подхода, но и освоения современных информационных технологий: веб-программирования, веб-дизайна, 3D- и 2D-моделирования, обработки фото и видео. Причем видеосюжеты создаются на разных языках — белорусском, русском, английском.







Рекламируют туристический потенциал

Сайт постоянно пополняется и обновляется. Недавно добавилась новая веб-страница «Экскурсионное интернет-агентство РАДУНЬ-ONLINE.BY». Здесь предлагаются разнообразные по тематике и продолжительности туристические маршруты по территории Радуни, можно найти специальную программу обзора местных достопримечательностей, заказать экскурсию на белорусском, русском, английском, польском языках.

Интернет-агентство развивает партнерское сотрудничество между учреждениями образования Гродненщины. По инициативе творческой группы педагогов был разработан сетевой проект «Путешествие по школьным музеям Гродненщины» в рамках областной акции «Да суседзяў». В нем зарегистрированы 15 учреждений, в том числе и из других районов.

Виртуальный музей Радунской СШ стал эффективной формой работы по патриотическому воспитанию школьников, открыл новые возможности в творческой и краеведческой деятельности педагогов и учеников. И одно из его несомненных достоинств — он сохраняет и презентует культурно-историческое наследие вороновского края.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора.