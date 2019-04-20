Источник материала: Ежедневник





В воскресенье, 21 апреля, в Украине начался второй тур президентских выборов. На пост главы государства претендуют два человека: ныне действующий президент Петр Порошенко и актер Владимир Зеленский.

Для победы во втором туре кандидату необходимо просто набрать больше голосов, чем другой кандидат. По данным опросов, в настоящее время в гонке лидирует Владимир Зеленский. Количество его сторонников превышает количество сторонников Порошенко в трое. Но история знала примеры, когда на выборах картина голосования менялась кардинальным образом, поэтому интрига сохраняется.

Избирательные участки в стране открылись в 8.00. По данным Госреестра, проголосовать во втором туре выборов президента должны более 35 млн человек.