ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Профсоюзные лидеры области приняли участие в акции «А память священна!» 

21.04.2019 10:00 — Разное | Навiны Камянеччыны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Камянеччыны

>

В прошлую пятницу гостеприимная Каменетчина встречала гостей со всей области – руководители городских и районных объединений профсоюзов приняли участие в патриотической акции «А память священна!», посвященной 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Профсоюзные лидеры области приняли участие в акции «А память священна!» 

По традиции для гостей была организована экскурсия в музей «Каменецкая башня», где они познакомились с историей нашего города и полюбовались видами современного Каменца со смотровой площадки башни.

Профсоюзные лидеры области приняли участие в акции «А память священна!» 

Следующей остановкой в намеченном маршруте также стал музей – «Сялянская хата» в Дмитровичах. Здесь о быте наших предков на белорусском языке увлекательно рассказали учащиеся Дмитровичской СШ. Гости словно окунулись в детство, вспоминая названия той или иной кухонной утвари, элементов одежды и других предметов, которые встречали у своих бабушек и прабабушек много лет назад.

И главный пункт – Рожковка. Здесь профсоюзные лидеры посетили церковь Казанской Божьей Матери, а иерей Игорь Перковский рассказал гостям историю чудесного спасения жителей деревни от верной смерти в годы Великой Отечественной войны.

Читателям, забывшим или никогда не слышавшим эту историю, расскажу ее вкратце.

28 сентября 1942 года в Рожковку пришли немцы с приказом о расстреле «за помощь партизанам и укрывательство советских парашютистов». Всех жителей после обыска домов согнали в центр деревни, где распределили: маленьких детей передали в соседние деревни, молодых юношей и девушек отправили в Беловежу для дальнейшей высылки на работы в Германию, взрослых и стариков было приказано расстрелять. Могильную яму за Рожковкой заставили копать самих сельчан…

С опущенными головами слушали «приговоренные» смертный приговор у свежевырытой могилы… Оставались считанные минуты до его исполнения. Но случилось чудо! Недалеко от места казни вдруг приземлился легкомоторный самолет. В нем прилетел немецкий майор, который сперва приказал повременить с расстрелом, а потом передал приказ о помиловании. Пролетая над селом, он увидел явление Божьей Матери в голубом одеянии, которая велела ему заступиться за людей…

Проникнувшиеся рассказом батюшки гости помолились, поставили свечи за здравие родных.

Профсоюзные лидеры области приняли участие в акции «А память священна!» 

Профсоюзные лидеры области принялись за благоустройство сквера вокруг церкви и памятника, установленного в 1965 году на братской могиле партизан, погибших в 1944-м. А после завершения работ высадили вокруг него туи.

Гости также возложили венок и почтили погибших минутой молчания.

Находясь в Рожковке, не могли не посетить Ольгу Саевич, которая родилась в тот роковой для деревни день. Ольга Ивановна, счастливая мама и бабушка, сохранившая невероятное обаяние, встретила нас с доброй улыбкой и сразу пригласила присесть. Она рассказала о том, что знает о том трагическом и счастливом дне 1942 года, конечно же, со слов родителей.

Профсоюзные лидеры области приняли участие в акции «А память священна!» 

 

– Мои малолетние сестра и брат вцепились в маму, плакали и кричали. Но подошел немец, отшвырнул их безжалостно, как щенков. А мать хлестнул плеткой по плечам что есть силы, но она тогда даже не почувствовала этот удар… Люди просили за нее, говорили карателям, что на сносях, но те не слушали… А потом, когда приказ о расстреле отменили, отец пошел забирать детей сам, потому что мама не могла уже – начались схватки…

Вот так Ольга Ивановна каждый год отмечает сразу несколько праздников – самый главный в истории Рожковки, и два – в собственной жизни – дни рождения свой и дочери, которая тоже появилась на свет 28 сентября.

Профсоюзные лидеры области приняли участие в акции «А память священна!» 

Наши гости обсудили мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков; принятие новых форм работы с ветеранами Великой Отечественной и труда. Поделились интересными идеями для проведения праздников 9 мая и 3 июля.

Профсоюзные лидеры области выражают искреннюю благодарность старосте деревни Рожковка Нине Протасевич, председателю Дмитровичского сельисполкома Вячеславу Русакевичу и администрации ОАО «Савушкина пуща».

Анастасия ЯНКИНА.

Фото автора.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В прошлую пятницу гостеприимная Каменетчина встречала гостей со всей области – руководители городских и районных объединений профсоюзов приняли участие......
 
Новости дня
Новости разные
 
Восьмилетний болельщик «Каролины» предложил Овечкину подраться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.04.2019
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • сумки мужские кожаные дешевые в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика