Профсоюзные лидеры области приняли участие в акции «А память священна!» 

Источник материала: Навiны Камянеччыны

В прошлую пятницу гостеприимная Каменетчина встречала гостей со всей области – руководители городских и районных объединений профсоюзов приняли участие в патриотической акции «А память священна!», посвященной 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.







По традиции для гостей была организована экскурсия в музей «Каменецкая башня», где они познакомились с историей нашего города и полюбовались видами современного Каменца со смотровой площадки башни.





Следующей остановкой в намеченном маршруте также стал музей – «Сялянская хата» в Дмитровичах. Здесь о быте наших предков на белорусском языке увлекательно рассказали учащиеся Дмитровичской СШ. Гости словно окунулись в детство, вспоминая названия той или иной кухонной утвари, элементов одежды и других предметов, которые встречали у своих бабушек и прабабушек много лет назад.

И главный пункт – Рожковка. Здесь профсоюзные лидеры посетили церковь Казанской Божьей Матери, а иерей Игорь Перковский рассказал гостям историю чудесного спасения жителей деревни от верной смерти в годы Великой Отечественной войны.

Читателям, забывшим или никогда не слышавшим эту историю, расскажу ее вкратце.

28 сентября 1942 года в Рожковку пришли немцы с приказом о расстреле «за помощь партизанам и укрывательство советских парашютистов». Всех жителей после обыска домов согнали в центр деревни, где распределили: маленьких детей передали в соседние деревни, молодых юношей и девушек отправили в Беловежу для дальнейшей высылки на работы в Германию, взрослых и стариков было приказано расстрелять. Могильную яму за Рожковкой заставили копать самих сельчан…

С опущенными головами слушали «приговоренные» смертный приговор у свежевырытой могилы… Оставались считанные минуты до его исполнения. Но случилось чудо! Недалеко от места казни вдруг приземлился легкомоторный самолет. В нем прилетел немецкий майор, который сперва приказал повременить с расстрелом, а потом передал приказ о помиловании. Пролетая над селом, он увидел явление Божьей Матери в голубом одеянии, которая велела ему заступиться за людей…

Проникнувшиеся рассказом батюшки гости помолились, поставили свечи за здравие родных.





Профсоюзные лидеры области принялись за благоустройство сквера вокруг церкви и памятника, установленного в 1965 году на братской могиле партизан, погибших в 1944-м. А после завершения работ высадили вокруг него туи.

Гости также возложили венок и почтили погибших минутой молчания.

Находясь в Рожковке, не могли не посетить Ольгу Саевич, которая родилась в тот роковой для деревни день. Ольга Ивановна, счастливая мама и бабушка, сохранившая невероятное обаяние, встретила нас с доброй улыбкой и сразу пригласила присесть. Она рассказала о том, что знает о том трагическом и счастливом дне 1942 года, конечно же, со слов родителей.





– Мои малолетние сестра и брат вцепились в маму, плакали и кричали. Но подошел немец, отшвырнул их безжалостно, как щенков. А мать хлестнул плеткой по плечам что есть силы, но она тогда даже не почувствовала этот удар… Люди просили за нее, говорили карателям, что на сносях, но те не слушали… А потом, когда приказ о расстреле отменили, отец пошел забирать детей сам, потому что мама не могла уже – начались схватки…

Вот так Ольга Ивановна каждый год отмечает сразу несколько праздников – самый главный в истории Рожковки, и два – в собственной жизни – дни рождения свой и дочери, которая тоже появилась на свет 28 сентября.





Наши гости обсудили мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков; принятие новых форм работы с ветеранами Великой Отечественной и труда. Поделились интересными идеями для проведения праздников 9 мая и 3 июля.

Профсоюзные лидеры области выражают искреннюю благодарность старосте деревни Рожковка Нине Протасевич, председателю Дмитровичского сельисполкома Вячеславу Русакевичу и администрации ОАО «Савушкина пуща».

Анастасия ЯНКИНА.

Фото автора.