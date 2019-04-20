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Олег Блохин: я отправил Милевского в дубль за халат? Нет, конечно. Отправил, когда он пьяный пришел
Источник материала: Партизан
Легендарный украинский футболист, экс-наставник киевского "Динамо" Олег Блохин рассказал, за что в свое время отправил в дубль форварда Артема Милевского.
"Ну что он хотел этим доказать? Объясните мне. Честно говоря, это было неприятно, потому что все пришли... Но я отреагировал вполне нормально. Я же не выгнал его.
Отправил в дубль? Так это потом уже было. Из-за халата я его в дубль отправил? Нет. Это когда он уже пришел пьяный — тогда да. Он не явился на тренировку. Я его отправил в дубль, соответственно. Тут все просто, ребята. Не надо выдумывать. Ты играй, и хоть голый приходи.
Не, ну голый не придет, потому что форма какая-то должна быть. А то, что он пришел в халате... Ну он же не голый пришел.
Я мог бы ему сказать: "Пойди переоденься". У меня бы все затянулось, он бы еще полчаса ходил, переодевался. Еще бы хуже было. Сказал ему, чтобы в следующий раз не приходил в халате", — рассказал Блохин в интервью
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Легендарный украинский футболист, экс-наставник киевского "Динамо" Олег Блохин рассказал, за что в свое время отправил в дубль форварда Артема Милевского.
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