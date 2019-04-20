Олег Блохин: я отправил Милевского в дубль за халат? Нет, конечно. Отправил, когда он пьяный пришел





"Ну что он хотел этим доказать? Объясните мне. Честно говоря, это было неприятно, потому что все пришли... Но я отреагировал вполне нормально. Я же не выгнал его.





Отправил в дубль? Так это потом уже было. Из-за халата я его в дубль отправил? Нет. Это когда он уже пришел пьяный — тогда да. Он не явился на тренировку. Я его отправил в дубль, соответственно. Тут все просто, ребята. Не надо выдумывать. Ты играй, и хоть голый приходи.





Не, ну голый не придет, потому что форма какая-то должна быть. А то, что он пришел в халате... Ну он же не голый пришел.





Я мог бы ему сказать: "Пойди переоденься". У меня бы все затянулось, он бы еще полчаса ходил, переодевался. Еще бы хуже было. Сказал ему, чтобы в следующий раз не приходил в халате", — рассказал Блохин в интервью блогу "Вацко Live". — рассказал Блохин в интервью











