Житель Воложина в милицейской машине разбил губу участковому — дебошира будут судить

Юрий Канапацкий рассказал корреспонденту МЛЫН.BY: Прокуроррассказал корреспонденту





— Преступление было совершено 29 марта около 08:30. Участковый милиционер задержал мужчину за то, что накануне вечером он в магазине украл бутылку спиртного. Задержанного везли в служебной машине УАЗ в районный отдел милиции для разбирательства по статье Кодекса об административных правонарушениях «Мелкое хищение». В автомобиле мужчина начал размахивать руками, ударил участкового кулаком в лицо и разбил ему губу.





По словам Юрия Канапацкого, после этого дебошира утихомирили, надели на него наручники и довезли до РОВД.





Судебно-медицинская экспертиза установила, что милиционер получил легкие телесные повреждения, не повлекшие кратковременного расстройства здоровья.





Обвиняемый, который ранее был судим за кражи, алименты и уклонение от отбывания наказания, признает свою вину и раскаивается.





В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.





Дело было возбуждено и расследовалось по статье 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел».





Преступление наказывается арестом или ограничением свободы на срок до пяти или лишением свободы на срок до шести лет.







