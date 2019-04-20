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Житель Воложина в милицейской машине разбил губу участковому — дебошира будут судить
Источник материала: Партизан
Прокуратура Воложинского района направила в суд уголовное дело по обвинению 34-летнего мужчины в том, что он в милицейской машине ударил в лицо участкового.
Прокурор Юрий Канапацкий рассказал корреспонденту
— Преступление было совершено 29 марта около 08:30. Участковый милиционер задержал мужчину за то, что накануне вечером он в магазине украл бутылку спиртного. Задержанного везли в служебной машине УАЗ в районный отдел милиции для разбирательства по статье Кодекса об административных правонарушениях «Мелкое хищение». В автомобиле мужчина начал размахивать руками, ударил участкового кулаком в лицо и разбил ему губу.
По словам Юрия Канапацкого, после этого дебошира утихомирили, надели на него наручники и довезли до РОВД.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что милиционер получил легкие телесные повреждения, не повлекшие кратковременного расстройства здоровья.
Обвиняемый, который ранее был судим за кражи, алименты и уклонение от отбывания наказания, признает свою вину и раскаивается.
В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Дело было возбуждено и расследовалось по статье 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел».
Преступление наказывается арестом или ограничением свободы на срок до пяти или лишением свободы на срок до шести лет.
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Прокуратура Воложинского района направила в суд уголовное дело по обвинению 34-летнего мужчины в том, что он в милицейской машине ударил в лицо участкового.
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