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Житель Воложина в милицейской машине разбил губу участковому — дебошира будут судить

21.04.2019 10:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прокуратура Воложинского района направила в суд уголовное дело по обвинению 34-летнего мужчины в том, что он в милицейской машине ударил в лицо участкового.

Прокурор Юрий Канапацкий рассказал корреспонденту МЛЫН.BY:

— Преступление было совершено 29 марта около 08:30. Участковый милиционер задержал мужчину за то, что накануне вечером он в магазине украл бутылку спиртного. Задержанного везли в служебной машине УАЗ в районный отдел милиции для разбирательства по статье Кодекса об административных правонарушениях «Мелкое хищение». В автомобиле мужчина начал размахивать руками, ударил участкового кулаком в лицо и разбил ему губу.

По словам Юрия Канапацкого, после этого дебошира утихомирили, надели на него наручники и довезли до РОВД.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что милиционер получил легкие телесные повреждения, не повлекшие кратковременного расстройства здоровья.

Обвиняемый, который ранее был судим за кражи, алименты и уклонение от отбывания наказания, признает свою вину и раскаивается.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Дело было возбуждено и расследовалось по статье 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел».

Преступление наказывается арестом или ограничением свободы на срок до пяти или лишением свободы на срок до шести лет.


 
 
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Прокуратура Воложинского района направила в суд уголовное дело по обвинению 34-летнего мужчины в том, что он в милицейской машине ударил в лицо участкового.
 
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