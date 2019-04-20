Николай Зимин покинул пост председателя независимого профсоюза горняков

Зимин возглавлял профсоюз с 2011 года.





Напомним, что именно на Белорусский независимый профсоюз горняков сейчас идет особое давление — власти принуждают людей покидать профсоюз.





Кто такой Максим Позняков?





Ранее Позняков возглавлял молодежное крыло БНП и являлся заместителем председателя независимого профсоюза на «Нафтане».





- Я никогда не скрывал о своей готовности в определенный момент стать председателем БНП. Этот момент настал. Если делегаты съезда решат, что я, тот человек, который должен стать председателем. То с огромной честью возглавлю организацию и постараюсь принести максимум пользы на этом посту. Видно, что ситуация в Независимых профсоюзах не меняется годами, как и не меняются принципы работы, – заявлял Позняков накануне избрания. Делегаты так и решили: за проголосовал 41 делегат, против — 8, воздержались — 4.







