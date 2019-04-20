ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Николай Зимин покинул пост председателя независимого профсоюза горняков

21.04.2019 10:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На этом посту его сменил Максим Позняков. Такое решение 20 апреля в Минске приняли делегаты XI отчетно-выборного съезда БНП.

Николай Зимин покинул пост председателя независимого профсоюза горняков
Максим Позняков
Зимин возглавлял профсоюз с 2011 года. 

Напомним, что именно на Белорусский независимый профсоюз горняков сейчас идет особое давление — власти принуждают людей покидать профсоюз. 

Кто такой Максим Позняков? 

Ранее Позняков возглавлял молодежное крыло БНП и являлся заместителем председателя независимого профсоюза на «Нафтане».

- Я никогда не скрывал о своей готовности в определенный момент стать председателем БНП. Этот момент настал. Если делегаты съезда решат, что я, тот человек, который должен стать председателем. То с огромной честью возглавлю организацию и постараюсь принести максимум пользы на этом посту. Видно, что ситуация в Независимых профсоюзах не меняется годами, как и не меняются принципы работы, – заявлял Позняков накануне избрания. Делегаты так и решили:  за проголосовал 41 делегат, против — 8, воздержались — 4.


Кстати, что касается независимого профсоюза «Нафтана», из которого вышел Позняков, то недавно он остался без офиса. 31 марта закончился договор аренды помещения на 10-ой проходной завода «Полимир», которое профсоюз занимал более 20 лет. В результате пришлось вывозить имущество.  Официальная версия администрации — это необходимость размещения там службы по оформлению грузов и ремонт помещения. «Мы считаем, что это всего лишь предлог, для того, чтобы выселить нас в другое помещение для доступа в которое необходимо проходить контрольно-пропускной пункт», – заявил Позняков

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этом посту его сменил Максим Позняков. Такое решение 20 апреля в Минске приняли делегаты XI отчетно-выборного съезда БНП.
 
Новости дня
Новости разные
 
ФПБ, МАРТ и Белстат создадут рабочую группу для мониторинга цен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.04.2019
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика