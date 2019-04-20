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Николай Зимин покинул пост председателя независимого профсоюза горняков
Источник материала: Партизан
На этом посту его сменил Максим Позняков. Такое решение 20 апреля в Минске приняли делегаты XI отчетно-выборного съезда БНП.
Максим Позняков
Зимин возглавлял профсоюз с 2011 года.
Напомним, что именно на Белорусский независимый профсоюз горняков сейчас идет особое давление — власти принуждают людей покидать профсоюз.
Кто такой Максим Позняков?
Ранее Позняков возглавлял молодежное крыло БНП и являлся заместителем председателя независимого профсоюза на «Нафтане».
- Я никогда не скрывал о своей готовности в определенный момент стать председателем БНП. Этот момент настал. Если делегаты съезда решат, что я, тот человек, который должен стать председателем. То с огромной честью возглавлю организацию и постараюсь принести максимум пользы на этом посту. Видно, что ситуация в Независимых профсоюзах не меняется годами, как и не меняются принципы работы, – заявлял Позняков накануне избрания. Делегаты так и решили: за проголосовал 41 делегат, против — 8, воздержались — 4.
Кстати, что касается независимого профсоюза «Нафтана», из которого вышел Позняков, то недавно он остался без офиса. 31 марта закончился договор аренды помещения на 10-ой проходной завода «Полимир», которое профсоюз занимал более 20 лет. В результате пришлось вывозить имущество. Официальная версия администрации — это необходимость размещения там службы по оформлению грузов и ремонт помещения. «Мы считаем, что это всего лишь предлог, для того, чтобы выселить нас в другое помещение для доступа в которое необходимо проходить контрольно-пропускной пункт», –
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На этом посту его сменил Максим Позняков. Такое решение 20 апреля в Минске приняли делегаты XI отчетно-выборного съезда БНП.
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