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"А ты кто такой?" Во время матча футболисты минского «Динамо» чуть не подрались между собой
Источник материала: Партизан
В матче футбольного чемпионата Беларуси между минским «Динамо» и «Торпедо» произошел необычный инцидент.
Футболисты одной команды чуть не подрались прямо на поле. Защитник минского «Динамо», россиянин Виталий Дьяков не слишком удачно пробил штрафной удар, а после решил что-то обсудить на повышенных тонах с одноклубником, белорусом Эдгаром Олехнович. В конце концов Дьяков толкнул Олехновича в грудь.
Судья решил не наказывать его за неспортивное поведение.
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В матче футбольного чемпионата Беларуси между минским «Динамо» и «Торпедо» произошел необычный инцидент.
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