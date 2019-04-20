ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"А ты кто такой?" Во время матча футболисты минского «Динамо» чуть не подрались между собой

21.04.2019 10:38 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В матче футбольного чемпионата Беларуси между минским «Динамо» и «Торпедо» произошел необычный инцидент.



Футболисты одной команды чуть не подрались прямо на поле. Защитник минского «Динамо», россиянин Виталий Дьяков не слишком удачно пробил штрафной удар, а после решил что-то обсудить на повышенных тонах с одноклубником, белорусом Эдгаром Олехнович. В конце концов Дьяков толкнул Олехновича в грудь.

Судья решил не наказывать его за неспортивное поведение.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче футбольного чемпионата Беларуси между минским «Динамо» и «Торпедо» произошел необычный инцидент.
 
Новости дня
Новости разные
 
Додумались: заполнить площадь Ленина учениками во время акции протеста против аккумуляторного завода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.04.2019
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика