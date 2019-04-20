"А ты кто такой?" Во время матча футболисты минского «Динамо» чуть не подрались между собой









Футболисты одной команды чуть не подрались прямо на поле. Защитник минского «Динамо», россиянин Виталий Дьяков не слишком удачно пробил штрафной удар, а после решил что-то обсудить на повышенных тонах с одноклубником, белорусом Эдгаром Олехнович. В конце концов Дьяков толкнул Олехновича в грудь.





Судья решил не наказывать его за неспортивное поведение.



