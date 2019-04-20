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Додумались: заполнить площадь Ленина учениками во время акции протеста против аккумуляторного завода

21.04.2019 10:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Школы Ленинского района Бреста получили приказ в воскресенье 21 апреля с 12.00 до 14.00 вывести на центральную площадь города по 30 учеников 7—8 классов с педагогами.

Об этом свидетельствует полученное «Нашай Нівай» распоряжение за подписью начальника управления образования Ленинского райисполкома Бреста. Циркуляр датирован 18 апреля.

На площади будет проводиться мероприятие «Брест приветствует ІІ Европейские игры». Интересно, что время его проведения совпадает с так называемым «кормлением голубей». В такой форме уже несколько месяцев жители города протестуют против постройки в пригороде аккумуляторного завода. Несмотря на то, что белорусская конституция формально гарантирует свободу слова и собраний, за публичные протесты людей арестовывают, поэтому жители Бреста выбрали форму выражения, к которой трудно придраться.


 
Теги: Брест
 
 
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Школы Ленинского района Бреста получили приказ в воскресенье 21 апреля с 12.00 до 14.00 вывести на центральную площадь города по 30 учеников 7—8 классов с педагогами.
 
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