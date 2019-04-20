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Додумались: заполнить площадь Ленина учениками во время акции протеста против аккумуляторного завода
Источник материала: Партизан
Школы Ленинского района Бреста получили приказ в воскресенье 21 апреля с 12.00 до 14.00 вывести на центральную площадь города по 30 учеников 7—8 классов с педагогами.
Об этом свидетельствует полученное
На площади будет проводиться мероприятие «Брест приветствует ІІ Европейские игры». Интересно, что время его проведения совпадает с так называемым «кормлением голубей». В такой форме уже несколько месяцев жители города протестуют против постройки в пригороде аккумуляторного завода. Несмотря на то, что белорусская конституция формально гарантирует свободу слова и собраний, за публичные протесты людей арестовывают, поэтому жители Бреста выбрали форму выражения, к которой трудно придраться.
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Додумались: заполнить площадь Ленина учениками во время акции протеста против аккумуляторного завода
Школы Ленинского района Бреста получили приказ в воскресенье 21 апреля с 12.00 до 14.00 вывести на центральную площадь города по 30 учеников 7—8 классов с педагогами.
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