Падение метеорита в России попало на видео





Как сообщает РИА Новости, на кадрах, снятых видеорегистратором, видно, как на ночном небе внезапно появляется крупная яркая точка и с большой скоростью пролетает в сторону.

Как отмечает телеканал «Звезда», очевидцами падения метеорита стали жители Автозавода, Доскина, Арзамаса и других городов региона.