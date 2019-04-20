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Падение метеорита в России попало на видео

21.04.2019 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Сети появилось видео падения светящегося объекта в небе в Нижегородской области Российской Федерации.


Как сообщает РИА Новости, на кадрах, снятых видеорегистратором, видно, как на ночном небе внезапно появляется крупная яркая точка и с большой скоростью пролетает в сторону.

 

Как отмечает телеканал «Звезда», очевидцами падения метеорита стали жители Автозавода, Доскина, Арзамаса и других городов региона.

 
 
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В Сети появилось видео падения светящегося объекта в небе в Нижегородской области Российской Федерации.
 
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