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Падение метеорита в России попало на видео
Источник материала: Партизан
В Сети появилось видео падения светящегося объекта в небе в Нижегородской области Российской Федерации.
Как
Как отмечает телеканал «Звезда», очевидцами падения метеорита стали жители Автозавода, Доскина, Арзамаса и других городов региона.
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В Сети появилось видео падения светящегося объекта в небе в Нижегородской области Российской Федерации.
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