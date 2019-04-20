Мэйуэзер надел на шею 11 кг золота









Lenta , его снимки опубликовало издание The Sun. Как передает, его снимки опубликовало издание The Sun.





На фотографиях спортсмен позирует в голубой футболке с ярким рисунком и шортами с черно-белым шахматным принтом. Свой наряд он дополнил желто-голубыми носками, черными кроссовками Nike Air Max и черной кепкой. На руках боксера были часы Richard Mille.





В феврале Мэйуэзер поддержал модный итальянский дом Gucci, ранее обвиненный в расизме. Свою позицию боксер подтвердил снимком в Instagram, на котором он с ног до головы одет в вещи бренда Gucci. Мэйуэзер закрыл комментарии к посту и написал под ним «рожденный лидером».



