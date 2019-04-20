В Сирии террористы убили 35 военнослужащих за два дня

сообщает BBC. За минувшие два дня 35 солдат сирийской армии и участников проправительственных боевых формирований погибли в центральной Сирии в результате атак террористов ИГИЛ. Об этомBBC.





"Боевики совершили нападение в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зур. Хотя силам коалиции при поддержке США удалось в прошлом месяце захватить последний сирийский анклав ИГИЛ в Багузе, остатки исламистов, укрепившихся в отдаленных и пустынных районах Сирии, продолжают оказывать сопротивление", - говорится в сообщении.





Крупнейшая атака произошла в районе Аль-Кум, к северу от города Пальмира. По данным SOHR, исламисты убили там 15 бойцов сирийской армии и участников дружественных им военных формирований.



