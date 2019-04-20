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В Сирии террористы убили 35 военнослужащих за два дня

21.04.2019 10:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Несмотря на разгром боевиков в Багузе в прошлом месяце, исламские террористы продолжают оказывать сопротивление в Сирии.

За минувшие два дня 35 солдат сирийской армии и участников проправительственных боевых формирований погибли в центральной Сирии в результате атак террористов ИГИЛ. Об этом сообщает BBC.

"Боевики совершили нападение в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зур. Хотя силам коалиции при поддержке США удалось в прошлом месяце захватить последний сирийский анклав ИГИЛ в Багузе, остатки исламистов, укрепившихся в отдаленных и пустынных районах Сирии, продолжают оказывать сопротивление", - говорится в сообщении.

Крупнейшая атака произошла в районе Аль-Кум, к северу от города Пальмира. По данным SOHR, исламисты убили там 15 бойцов сирийской армии и участников дружественных им военных формирований.

Серия атак, осуществленных террористами за последние два дня, стала самой значительной операцией ИГИЛ с момента разгрома боевиков в Багузе, перевод 112.ua

 
 
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Несмотря на разгром боевиков в Багузе в прошлом месяце, исламские террористы продолжают оказывать сопротивление в Сирии.
 
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