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В Сирии террористы убили 35 военнослужащих за два дня
Источник материала: Партизан
Несмотря на разгром боевиков в Багузе в прошлом месяце, исламские террористы продолжают оказывать сопротивление в Сирии.
За минувшие два дня 35 солдат сирийской армии и участников проправительственных боевых формирований погибли в центральной Сирии в результате атак террористов ИГИЛ. Об этом
"Боевики совершили нападение в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зур. Хотя силам коалиции при поддержке США удалось в прошлом месяце захватить последний сирийский анклав ИГИЛ в Багузе, остатки исламистов, укрепившихся в отдаленных и пустынных районах Сирии, продолжают оказывать сопротивление", - говорится в сообщении.
Крупнейшая атака произошла в районе Аль-Кум, к северу от города Пальмира. По данным SOHR, исламисты убили там 15 бойцов сирийской армии и участников дружественных им военных формирований.
Серия атак, осуществленных террористами за последние два дня, стала самой значительной операцией ИГИЛ с момента разгрома боевиков в Багузе, перевод
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Несмотря на разгром боевиков в Багузе в прошлом месяце, исламские террористы продолжают оказывать сопротивление в Сирии.
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