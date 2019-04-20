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СМИ сообщили о гибели 160 человек при взрывах на Шри-Ланке

21.04.2019 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Коломбо, по информации местного портала News First, погибли 40 человек, в Катувапитье в Катане — 93, в Баттикалоа — 27 жертв.

Взрывы произошли в отелях и католических церквях республики, когда жители отмечали там Пасху, пишет РБК.
В результате шести взрывов в отелях и католических церквях на Шри-Ланке погибли 160 человек. Об этом без указания источников информации сообщает местный портал News First. По его данным, при взрывах в Коломбо (там взрывные устройства сработали в трех отелях и одной церкви), погибли 40 человек, еще 295 получили ранения. Такие данные, отмечает портал, приводит директор национального госпиталя города.


В Катувапитье в Катане, где, по информации местной полиции, взрыв произошел в церкви погибли 93 человека, указывает News First. В церкви в Баттикалоа, по его данным, — еще 27 жертв.

Reuters со ссылкой на местные власти ранее сообщал о более 50 погибших в результате серии происшествий. Местное агентство Asian News International (ANI) в свою очередь писало о более 200 пострадавших.


 
 
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В Коломбо, по информации местного портала News First, погибли 40 человек, в Катувапитье в Катане — 93, в Баттикалоа — 27 жертв.
 
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