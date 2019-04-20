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Жизнь других: Средняя зарплата в Польше превышает 1200 евро
Источник материала: Партизан
Это уже втрое больше, чем в Беларуси.
yandex.com
По данным Главного статистического управления Польши, средняя зарплата в марте 2019 года составил 5164,53 злотого. Это 1202 евро в эквиваленте.
Если говорить о средней зарплате «чистыми», останется около 852 евро.
В Беларуси зарплата втрое меньше. В феврале зарплата «грязными» составляла 400 евро.
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Это уже втрое больше, чем в Беларуси.
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