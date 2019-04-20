Жизнь других: Средняя зарплата в Польше превышает 1200 евро





yandex.com





По данным Главного статистического управления Польши, средняя зарплата в марте 2019 года составил 5164,53 злотого. Это 1202 евро в эквиваленте.





Если говорить о средней зарплате «чистыми», останется около 852 евро.





В Беларуси зарплата втрое меньше. В феврале зарплата «грязными» составляла 400 евро.



