Будем летать? Как оказалось, запрета на присутствие лоукостеров в Беларуси нет





— Этот вопрос обсуждается постоянно. Вопрос не в том, что мы запрещаем. Просто лоукостерам бывает не совсем интересно. То есть как такового запрета на их присутствие нет, — рассказал заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Андрей Иванов.





Стороны зачастую не могут сойтись во мнении по вопросам стоимости как обслуживания, так и билетов, не последнюю роль играет пассажиропоток.





— Если будет лоукостер, которому интересно у нас работать, пусть работает, — добавил замминистра.



