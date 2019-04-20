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Будем летать? Как оказалось, запрета на присутствие лоукостеров в Беларуси нет
Источник материала: Партизан
В конце апреля — начале мая в Национальном аэропорту Минск откроется вторая взлетно-посадочная полоса. В связи с этим корреспондент
— Этот вопрос обсуждается постоянно. Вопрос не в том, что мы запрещаем. Просто лоукостерам бывает не совсем интересно. То есть как такового запрета на их присутствие нет, — рассказал заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Андрей Иванов.
Стороны зачастую не могут сойтись во мнении по вопросам стоимости как обслуживания, так и билетов, не последнюю роль играет пассажиропоток.
— Если будет лоукостер, которому интересно у нас работать, пусть работает, — добавил замминистра.
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В конце апреля — начале мая в Национальном аэропорту Минск откроется вторая взлетно-посадочная полоса. В связи с этим корреспондент Office Life поинтересовался в...
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