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Сначала разгромили, а потом спели! Юниорская сборная Беларуси по хоккею штампует сенсацию за сенсацией
Источник материала: Партизан
Молодые хоккеисты запели гимн Беларуси после сенсационной победы над чемпионами мира.
На чемпионате мира 18-летние белорусы победили сначала чехов, а впоследствии и финнов (сборная Финляндии — чемпион прошлого года) с одинаковым счетом 4:3.
А потом победители запели гимн Беларуси,
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Сначала разгромили, а потом спели! Юниорская сборная Беларуси по хоккею штампует сенсацию за сенсацией
Молодые хоккеисты запели гимн Беларуси после сенсационной победы над чемпионами мира.
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