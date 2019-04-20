«Даже спичек нет!»

mlyn.by жительница деревни Печище Тамара Николаевна. О проблеме передвижной торговли на прямую линию Минобисполкома, которую 20 апреля проводил заместитель председателя областной администрации Иван Маркевич, сообщилажительница деревни Печище Тамара Николаевна.





— Деревенька наша совсем небольшая, — начала рассказа заявительница. — Всего 15 домов, из которых жилые только семь, да и то летом. Зимой же я живу совсем одна. После выхода на пенсию переехала сюда из Минска





Тамара Николаевна рассказала, что жизнь за городом ее полностью устраивает. Свежий воздух, пение птиц, прекрасные пейзажи… Несмотря на небольшие размеры, в деревню регулярно приезжает автолавка местного райпотребсоюза. Правда, ассортимент товаров в ней совсем скудный. Иной раз отсутствуют даже столь необходимые в сельской местности спички.





— Да и цены, честно говоря, совсем не радуют. Например, буханка черного хлеба стоит 1,70 рублей, хотя в Червене на 50 копеек дешевле.





Иван Маркевич немедленно отреагировал на заявление сельчанки, и поручил председателю Червенского райисполкома Виталию Козлову в сжатые сроки решить проблему. Вместе с тем, заместитель председателя Миноблисполкома, взял этот вопрос на личный контроль.





— На самом деле, вопрос крайне важный. Очень часто от некоторых райпо можно услышать, что автолавки убыточны и нерентабельны. Так откуда взяться прибыли, если товарный перечень не отвечает потребительским запросам, — добавил Иван Маркевич.







