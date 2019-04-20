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Белорусские теннисистки проиграли Австралии в борьбе за финал Кубка Федерации

21.04.2019 11:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский дуэт в составе Виктории Азаренко и Арины Соболенко уступил Эшли Барти и Саманте Стосур в парном поединке полуфинального матча Кубка Федерации, который состоялся в Брисбене. Счет по партиям — 5:7, 6:3, 2:6.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним хронологию полуфинала Австралия — Беларусь. В первый игровой день, 20 апреля, команды обменяли победами в одиночных поединках: Арина Соболенко (10 WTA) одолела Саманту Стосур (77 WTA), а Виктория Азаренко (61 WTA) оказалась слабее Эшли Барти (9 WTA). Во второй день, 21 апреля, Барти крупно обыграла Соболенко, а Азаренко разгромила Стосур. При счете 2:2 в матче Азаренко и Соболенко вышли на парную встречу, но не смогли довести дело до победы. Отметим, что в случае успеха белорусских девушек финал Кубка Федерации 2019 года состоялся бы в Минске 9−10 ноября.

(Будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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В случае успеха белорусских девушек финал Кубка Федерации 2019 года состоялся бы в Минске 9−10 ноября.
 
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