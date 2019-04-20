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Белорусские теннисистки проиграли Австралии в борьбе за финал Кубка Федерации
Источник материала: Tut.by
Белорусский дуэт в составе Виктории Азаренко и Арины Соболенко уступил Эшли Барти и Саманте Стосур в парном поединке полуфинального матча Кубка Федерации, который состоялся в Брисбене. Счет по партиям — 5:7, 6:3, 2:6.
Напомним хронологию полуфинала Австралия — Беларусь. В первый игровой день, 20 апреля, команды обменяли победами в одиночных поединках: Арина Соболенко (10 WTA)
(Будет дополнено)
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В случае успеха белорусских девушек финал Кубка Федерации 2019 года состоялся бы в Минске 9−10 ноября.
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