Фудшеринг: как немцы спасают продукты от мусорки

Источник материала: Tut.by

Я стою перед прилавком в булочной B., которая входит в одну из популярных сетей булочных в Германии. Заведение только что закрылось, но на полках еще лежат горы нераскупленной выпечки: булочки с колбасой или сыром, куски пиццы, пончики, круассаны и просто хлеб. Один из сотрудников булочной говорит: «Можете начинать». Все это хлебобулочное великолепие достается мне бесплатно — ведь я «фудсейвер», спасатель еды. Нужно просто его забрать.



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Фудшеринг: спасаем продукты от мусорки

В Германии еще в 2012 году появились фудсейверы — это участники движения фудшеринг (Foodsharing). Суть заключается в следующем: участники «спасают» еду, которую в противном случае магазины или кафе будут вынуждены выбросить. Речь идет о продовольствии с истекающим сроком реализации или годности, приготовленной еде в кафе, выпечке или о продуктах с деформированной упаковкой. Главное условие — забирать нужно все, что дают, ведь фудсейверы, в первую очередь, занимаются спасением еды, а не экономией собственных расходов на продовольствие.

Это звучит проще, чем есть на самом деле. Булочки, некоторые из которых еще теплые от печи, быстро заполняют две больших «икеевских» сумки, которые я принесла с собой. Молоко как раз умещается в 15-литровое ведро. И это еще не предел: волонтеры, спасающие еду в крупных супермаркетах, порой приходят туда впятером, а само «спасение» легко растягивается часа на полтора. При этом на супермаркеты и заведения общепита в среднем приходится лишь 5 процентов от выбрасываемых продуктов в Германии. За большую часть выброшенного продовольствия ответственны потребители — на их долю приходится 61 процент.

Власти ФРГ хотят сократить количество выбрасываемой еды

По данным министерства продовольствия и сельского хозяйства ФРГ, ежегодно в Германии выбрасывают более 11 млн тонн пригодных к употреблению продуктов питания. Немецкое правительство всерьез задумалось над этой проблемой и приняло программу мер по сокращению этой цифры: власти надеются, что к 2030 году немцы станут выбрасывать в два раза меньше еды. Свой вклад в «спасение» продуктов вносит и фудшеринг. С 2012 года волонтеры движения спасли 20,1 млн тонн еды. За это время по всей стране к занятию фудшерингом присоединились больше 50 тысяч человек.

Стремление бережно обращаться с едой не ново: правительства многих стран Евросоюза задумываются о мерах, которые можно предпринять, чтобы сократить количество выбрасываемой еды. Например, в Чехии и Франции крупные супермаркеты по закону обязаны отдавать благотворительным организациям продукты в деформированной упаковке и с истекающим сроком реализации. Иначе им грозит крупный штраф.

В Германии к таким мерам прибегать не собираются. В этом нет необходимости, поскольку в ФРГ такая практика уже давно применяется и без штрафов, отмечают в министерстве продовольствия. Каждый год немецкие благотворительные организации получают от примерно 30 тысяч супермаркетовболее 260 тысяч тонн продуктов питания, которые они раздают неимущим. Никакой «конкуренции» с фудшерингом здесь нет: в правилах движения подчеркивается, что самое важное — спасти еду от мусорки, и если продукты отправили на благотворительность или же предприятие не намерено избавляться от продовольствия, то это повод для радости, а не для огорчения. Кроме того, фудсейверы и сами приносят еду благотворительным организациям, с которыми они сотрудничают, например, «Армии спасения» или Caritas.

Горы бесплатной еды

В фудшеринг я вступила еще в 2016 году. Тогда я приехала в Берлин студенткой по обмену, и весьма скромная стипендия вынуждала выискивать любые способы сэкономить. Фудшеринг представлялся мне отличной опцией: ты получаешь горы еды, и это бесплатно. Казалось, что так можно будет вообще не тратить деньги на продукты — получать их просто так можно будет в ближайшем кафе или магазине.

С наивными иллюзиями довольно быстро пришлось распрощаться. Во-первых, стать фудсейвером не так просто. Нужно зарегистрироваться, внимательно изучить правила этого объединения, а потом пройти тест. Кроме того, с фудшерингом взаимодействует далеко не каждое заведение, хотя сегодня с фудсейверами сотрудничают более 5 тысяч предприятий по всей стране, и сеть постоянно растет.

Прежде чем отправляться на «спасение» еды, нужно вступить в команду, которая забирает еду в том или ином заведении. Наибольшей популярностью пользуются био-магазины и модные кофейни: в первых спасатели получают качественные и разнообразные продукты, из которых можно приготовить практически любые блюда, а во вторых еда уже готовая. Мест для новичков в таких командах чаще всего нет, хотя если очень хочется, можно попроситься у ответственного за предприятие.

Напротив, командам, которые спасают еду из булочных, всегда не хватает людей. Обычно там каждый вечер остается по 20−30 кг выпечки, а также ведро молока — иногда даже больше. Учитывая, что выбрасывать «спасенную» еду нельзя, волонтерам приходится выкручиваться и распределять ее по знакомым, соседям и благотворительным организациям. Никто не контролирует, как фудсейвер распределил еду. Однако если попасться на том, что выбросил большое количество спасенных продуктов или же попытался их продать, то можно с треском вылететь из фудшеринга.

Общественные холодильники с бесплатной едой

Пожалуй, у меня нет такого количества знакомых, которые бы обрадовались 15 литрам молока. Поэтому я отправляюсь в культурный центр Alte VHS, где каждый вечер проходят воркшопы, участники которых обычно вместе готовят ужин. Здесь находится один из «общественных холодильников» фудшеринга, куда любой может принести еду — как и любой может ее оттуда забрать.

Волонтеры фудшеринга организовали более 400 подобных холодильников по всей Германии. Поскольку за общественными холодильниками нет постоянного надзора, волонтеры каждые два дня их моют, а также следят, чтобы там не залеживались остатки старой или неподходящей еды. Например, здесь запрещено оставлять говяжий фарш, готовые блюда с сырыми яйцами, а также некипяченое молоко. Соответствующая инструкция прикреплена на дверце холодильника, как и выдержки из закона. Общественные холодильники не подпадают под пищевое законодательство, предполагается, что их используют частные лица, чтобы обмениваться едой с другими частными лицами. Все делают это на свой страх и риск.

Обитатели культурного центра на такой риск идут легко. Ведро с молоком сразу же отправляется на кухню, булочки с начинкой расходятся, еще не успев попасть в холодильник. Еда здесь обычно не залеживается: за исключением одной засохшей булочки, еще ни разу не видела в общественных холодильниках продукты, которые пришлось бы сорочно выбросить.