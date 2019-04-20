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Белоруски уступили австралийкам в полуфинале теннисного Кубка Федерации

21.04.2019 12:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белоруски уступили австралийкам в полуфинале теннисного Кубка Федерации
Фото из открытых источников

В австралийском Брисбене завершился полуфинальный матч между хозяйками и сборной Беларуси. После первого игрового дня счет в противостоянии был ничей – 1:1.

Белоруски уступили австралийкам в полуфинале теннисного Кубка Федерации Белоруски и австралийки сыграли вничью в первый день Кубка Федерации

Во второй игровой день первыми на корт вышли лидеры команд Арина Соболенко (10-е место в рейтинге WTA) и Эшли Барти (9). К сожалению, нашей спортсменке не удалось навязать борьбу сопернице. Арина Соболенко уступила в двух сетах – 2:6, 2:6.

Во второй игре сошлись Виктория Азаренко (61) и Саманта Стосур (77). В этом поединке безоговорочное преимущество было на стороне белоруски. Азаренко выиграла со счетом 6:1, 6:1.

Исход противостояния между командами Австралии и Беларуси решался в парном поединке. Капитан нашей команды Татьяна Пучек решила выставить на матч Викторию Азаренко и Арину Соболенко, хотя изначально были заявлены Вера Лапко и Лидия Морозова. Нашим спортсменкам вновь пришлось встретиться с Эшли Барти и Самантой Стосур.

Девушки показали равный теннис, выиграв по одной партии, однако финальный отрезок поединка сильнее провели австралийки и выиграли матч (7:5, 3:6, 6:2), а вместе с ним и все противостояние. Общий счет встречи – 3:2 в пользу сборной Австралии.

АВСТРАЛИЯ – БЕЛАРУСЬ – 3:2

Отметим, что сборная Австралии вышла в финал Кубка Федерации впервые с 1993 года. Для наших девушек выход в полуфинал в 2019 году – второй по значимости результат на этом турнире. Ранее белоруски выходили в финал в 2017 году, где уступили американкам.

В следующий раз белоруски выйдут на корт в рамках Кубка Федерации в феврале 2020 года. Благодаря выходу в полуфинал в этом сезоне наши спортсменки вновь сыграют в Мировой группе. Наш соперник и место проведения встречи определятся позже. За трофей в 2019 году поборются австралийки и сильнейший из сборных Франции и Румынии.

 
 
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Белорусские теннисистки не смогли обыграть сборную Австралии в полуфинале Кубка Федерации-2019.
 
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