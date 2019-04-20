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Приглашаем на ярмарку вакансий

21.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Приглашаем на ярмарку вакансий

25 апреля с 10 до 13 часов в рамках общереспубликанского мероприятия «ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ЗАНЯТОСТИ» в г.п.Вороново проводится ярмарка вакансий для безработных и граждан, которые ищут работу.

Организаторы мероприятия — Министерство труда и социальной защиты, управление по труду, занятости и социальной защите Вороновского райисполкома.

Целью ярмарки вакансий является содействие в трудоустройстве безработных, граждан, ищущих работу, путем непосредственного контакта между нанимателем и соискателем.

В мероприятии примут участие более 20 нанимателей района, которые представят более 150 вакантных мест в производственной сфере, торговле, сельском хозяйстве, оказании услуг населению и пр.

На ярмарке вакансий соискатели смогут пройти собеседование с представителями кадровых служб, будет организовано консультирование населения о ситуации на рынке труда, об актуальных вакансиях, услугах службы занятости. Можно воспользоваться консультациями специалистов по вопросам организации собственного дела и уплаты налогов (отчислений), а также получить юридические консультации по вопросам приема и увольнения.

Ярмарка вакансий проводится как для нанимателей, так и для соискателей на безвозмездной основе.

Мы уверены, что каждый посетитель ярмарки вакансий найдет для себя много важной и полезной информации.

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь.

Управление по труду, занятости и социальной защите Вороновского райисполкома.

 
 
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25 апреля с 10 до 13 часов в рамках общереспубликанского мероприятия «ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ЗАНЯТОСТИ» в г.п.Вороново проводится ярмарка вакансий для безработных и граждан,...
 
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