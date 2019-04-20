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В Беларуси хотят разморозить семейный капитал. На что могут разрешить тратить эти деньги
Источник материала: Tut.by
Власти хотят расширить список причин, по которым многодетные семьи смогут досрочно получать и тратить семейный капитал. В Минтруда рассказали, какие варианты рассматриваются для «разморозки» этих выплат.
— Учитывая обращения многодетных семей, в настоящее время прорабатываются иные направления досрочного использования средств семейного капитала (на улучшение жилищных условий, получение образования, оплату таких медицинских услуг как зубопротезирование), —
Сейчас семейный капитал можно тратить досрочно на получение членом (членами) семьи платных медицинских услуг, оказываемых организациями здравоохранения.
Программа семейного капитала, которую запустили с 2015 года, заканчивается в этом году, но ее предлагают продлить до 2024-го. Власти также
— Стоит вопрос о разморозке семейного капитала. Если на данный момент семья может им воспользоваться только когда ребенку исполнится 18 лет, то сейчас будет стоять вопрос о том, чтобы его разморозить, когда ребенку исполнится 3 года, предположим, — рассказывала ранее председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация многодетных родителей» Татьяна Кравченко. — И можно будет его использовать на строительство жилья, на лечение, на образование, на увеличение пенсии для мамы. Эти вопросы рассматриваются. Также рассматривается вопрос, как разморозить уже назначенные семейные капиталы.
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Власти хотят расширить список причин, по которым многодетные семьи смогут досрочно получать и тратить семейный капитал. В Минтруда рассказали, какие варианты...
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