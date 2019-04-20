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В Беларуси хотят разморозить семейный капитал. На что могут разрешить тратить эти деньги

21.04.2019 12:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти хотят расширить список причин, по которым многодетные семьи смогут досрочно получать и тратить семейный капитал. В Минтруда рассказали, какие варианты рассматриваются для «разморозки» этих выплат.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Программа семейного капитала предусматривает, что при появлении третьего и последующих детей семье переводят 10 тысяч долларов на специальный счет. Средства можно потратить, когда ребенку, на которого оформлен капитал, исполнится 18 лет — на улучшение жилищных условий, оплату образования или лечения. Деньги не выдаются на руки, а хранятся на специальном депозите в Беларусбанке. Проценты, которые начисляют на вклад, устанавливает Минфин, и они привязаны к ставке LIBOR.

В Беларуси на начало этого года было открыто около 62,8 тысячи депозитных счетов на семейный капитал. Их общая сумма составила 628,69 миллиона долларов. 

— Учитывая обращения многодетных семей, в настоящее время прорабатываются иные направления досрочного использования средств семейного капитала (на улучшение жилищных условий, получение образования, оплату таких медицинских услуг как зубопротезирование), — сообщают в Минтруда.

Сейчас семейный капитал можно тратить досрочно на получение членом (членами) семьи платных медицинских услуг, оказываемых организациями здравоохранения.

Программа семейного капитала, которую запустили с 2015 года, заканчивается в этом году, но ее предлагают продлить до 2024-го. Власти также намерены модернизировать программу семейного капитала. Одно из изменений, которые могут принять, — разрешить использовать семейный капитал после достижения ребенком трехлетнего возраста.

— Стоит вопрос о разморозке семейного капитала. Если на данный момент семья может им воспользоваться только когда ребенку исполнится 18 лет, то сейчас будет стоять вопрос о том, чтобы его разморозить, когда ребенку исполнится 3 года, предположим, — рассказывала ранее председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация многодетных родителей» Татьяна Кравченко. — И можно будет его использовать на строительство жилья, на лечение, на образование, на увеличение пенсии для мамы. Эти вопросы рассматриваются. Также рассматривается вопрос, как разморозить уже назначенные семейные капиталы.

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Власти хотят расширить список причин, по которым многодетные семьи смогут досрочно получать и тратить семейный капитал. В Минтруда рассказали, какие варианты...
 
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