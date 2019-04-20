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Это не сон: Зюганов назвал бездушным "Бессмертный полк" без портретов Сталина
Источник материала: Партизан
Лидер КПРФ раскритиковал рекомендации не приносить на шествие портреты лидера СССР и военачальников времен ВОВ.
Об этом
«Фактически под запрет попадает и Красное знамя, с которым шли на смерть наши деды и прадеды-победители», — уверен Зюганов,
В установлении таких правил лидер КПРФ винит либералов, назвав их рекомендации варварскими, а шествие без портертов Сталина — бездушным: «Без творцов Победы и символов Победы "Бессмертный полк" теряет свою душу и всякий смысл и превращается в какой-то "ритуал". Господа либералы, творящие все это варварство и беспамятство, вас самих от себя не тошнит?»
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Лидер КПРФ раскритиковал рекомендации не приносить на шествие портреты лидера СССР и военачальников времен ВОВ.
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