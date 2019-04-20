ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Это не сон: Зюганов назвал бездушным "Бессмертный полк" без портретов Сталина

21.04.2019 12:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Лидер КПРФ раскритиковал рекомендации не приносить на шествие портреты лидера СССР и военачальников времен ВОВ.

Об этом сообщает официальная страница Геннадия Зюганова в VK. Политик сослался на новость портала «Накануне», где сказано, что участникам шествия «Бессмертный полк» рекомендовали воздержаться от использования портретов военачальников и руководителей страны времен Великой Отечественной войны.

«Фактически под запрет попадает и Красное знамя, с которым шли на смерть наши деды и прадеды-победители», — уверен Зюганов, пишет Собеседник.
В установлении таких правил лидер КПРФ винит либералов, назвав их рекомендации варварскими, а шествие без портертов Сталина — бездушным: «Без творцов Победы и символов Победы "Бессмертный полк" теряет свою душу и всякий смысл и превращается в какой-то "ритуал". Господа либералы, творящие все это варварство и беспамятство, вас самих от себя не тошнит?»


 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидер КПРФ раскритиковал рекомендации не приносить на шествие портреты лидера СССР и военачальников времен ВОВ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как поговорили? Айтишники о «дебатах» с Лукашенко в ПВТ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.04.2019
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика