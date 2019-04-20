сообщает официальная страниц а Геннадия Зюганова в VK. Политик сослался на Об этома Геннадия Зюганова в VK. Политик сослался на новость портала «Накануне», где сказано, что участникам шествия «Бессмертный полк» рекомендовали воздержаться от использования портретов военачальников и руководителей страны времен Великой Отечественной войны.





пишет Собеседник. «Фактически под запрет попадает и Красное знамя, с которым шли на смерть наши деды и прадеды-победители», — уверен Зюганов,Собеседник.

В установлении таких правил лидер КПРФ винит либералов, назвав их рекомендации варварскими, а шествие без портертов Сталина — бездушным: «Без творцов Победы и символов Победы "Бессмертный полк" теряет свою душу и всякий смысл и превращается в какой-то "ритуал". Господа либералы, творящие все это варварство и беспамятство, вас самих от себя не тошнит?»



