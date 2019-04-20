ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как поговорили? Айтишники о «дебатах» с Лукашенко в ПВТ

21.04.2019 12:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко, обращаясь с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, вспомнил о дебатах с ИТ-бизнесом в ПВТ на прошлой неделе.

Как поговорили? Айтишники о «дебатах» с Лукашенко в ПВТ
Фото БелТА
dev.by связался с некоторыми участниками этой встречи и попросил поделиться впечатлениями.

«Если десятая часть того, о чем говорил Прокопеня, реализуется, уже будет большой прорыв»
Михаил Чупринский, операционный директор Rozum Robotics:

— Мы смогли лично продемонстрировать главе государства роботизированный комплекс, рассказать о сферах применения. Но в целом для нас ничего неожиданного на встрече ИТ-бизнеса с первыми лицами государства не было. Предварительно было несколько репетиций, и все всё знали.

Но если даже в таком формате подобные встречи будут проходить раз в год, это будет неплохо. Я считаю, людям, которые понимают, куда движется мир, знают, как он изменится, что надо делать, а что нет, нужно довести это до первых лиц. Видение, которое глава государства получает, посещая предприятия реального сектора, это не совсем то.

Если десятая часть того, о чем говорил Виктор Прокопеня, реализуется, это уже будет большой прорыв. Но, например, по мнению президента, все образовательные инициативы не имеют смысла без участия в этом процессе родителей. С его слов основная проблема там, а не в системе образования.

Тем не менее он поручил определить школу и дать возможность Виктору Прокопене в течение года внедрить в ней образовательные инициативы и посмотреть впоследствии на результаты этого эксперимента.
«Через несколько лет придётся задуматься и об изучении китайского»
Дмитрий Огиевич, CEO exp(capital):

— Получился продуктивный диалог между ИТ-сектором и руководством страны. ИТ-бизнесу было важно услышать мнение первых лиц относительно дальнейшего развития ПВТ. Для бизнеса важна определённость в части того, как двигаться дальше. И бизнес получил гарантии дальнейшей поддержки. Это повышает степень доверия к ПВТ и ИТ-индустрии в Беларуси, в том числе со стороны потенциальных инвесторов и ИТ-компаний из других стран.

Приятно, что руководство страны открыто для конкретных шагов, в частности, по увеличению часов обучения английскому языку в школах. Но через несколько лет, возможно, придётся задуматься и об изучении китайского языка. Ведь если мы говорим о развитии индустрии искусственного интеллекта, то здесь очень много информации и опубликованных трудов на китайском. И либо придётся ждать год-полтора, пока все труды будут переведены (но за это время технологии уйдут вперёд), либо изучить китайский и раньше других начать свои разработки на основании изученной информации.

Я разделяю позицию Виктора Прокопени о необходимости реформы школьного образования. Будущие специалисты должны быть подготовлены к высоким скоростям. Также поддерживаю тезис о важности самостоятельного обучения. Сейчас для этого есть все возможности и инструменты. Можно посмотреть лекции профессоров Гарвардского или Стенфордского университетов, обучаться дистанционно у лучших педагогов в мире. И будущие специалисты должны быть мотивированы повышать свой уровень знаний.

На встрече также поднималась тема внедрения технологий. Это действительно проблема, когда компании готовы не только инвестировать в разработки, но и оперативно их внедрять, но этому мешают бюрократические препоны. Позиция бизнеса была услышана. Дирекция ПВТ, правительство готовы помогать продвигать и внедрять технологии.

«После встречи стали звонить белорусские хозяйства»

Вячеслав Мазай, СЕО OneSoil:

— Наши разработки произвели впечатления на главу государства. Он интересовался, как всё работает, анализируется, откуда информация. И сейчас мы ощущаем повышенный интерес к проекту. После встречи стали звонить белорусские хозяйства, задавать вопросы.

Из важных тем, которые поднимались во время встречи, я бы выделил нехватку квалифицированных кадров, лучших специалистов в каких-то областях. Если говорить о нашем проекте, то это специалисты, которые умеют работать со спутниковыми изображениями, анализировать большое количество данных спутниковых изображений. Такого опыта в стране очень мало. Также вижу нехватку квалифицированных кадров в сельскохозяйственных организациях.

«К нашему стенду президент не подошёл»

Стартап, пожелавший сохранить инкогнито:
— Перед финальным мероприятием было три репетиции и одна встреча, чтобы познакомиться. Репетиция — это когда приезжает человек из министерства, куча корреспондентов, они ходят и проверяют спичи. В итоге, когда настал долгожданный день, мало кто не смог высказаться. К нашему стенду президент не подошёл. Ребята из одной студии готовили спич неделю, меняли слова, переставляли абзацы местами, сперва у них речь была на две минуты, потом на 50 слов. Потом парень, который неделю готовил презентацию о развитии Минска, сокрушался: «Как так, я столько времени на это потратил, а меня даже не спросили». 

«Важна была бы возможность официального оформления удалённой работы»

Валерия Велинская, менеджер по корпоративным коммуникациям Gurtam:

— Было полезно послушать про реформу образования. У нас тоже есть идеи на этот счет: например, было бы здорово развивать в нетехнических университетах немаловажные для нашей сферы специальности с уклоном на айти. Сейчас компании, как правило, сами растят маркетологов, сейлз-менеджеров, работников техподдержки и других уже на месте.


На наш взгляд, очень востребована и важна была бы возможность официального оформления удалённой работы для сотрудника, которой в законодательстве пока не предусмотрено. Также хотелось бы упростить процесс трудоустройства иностранных граждан, приблизить его к правилам, действующим для белорусов.

Компания получила и практическую пользу от встречи ИТ-бизнеса с главой государства. Мы организуем конференции и митапы, реализуем социально ориентированные проекты. Они становятся полезнее и насыщеннее, когда есть возможность привлечь коллег из других компаний и воплощать идеи вместе. На встрече собрался мощный пул команд, представители топ-менеджмента, получилось продуктивно обсудить потенциальные проекты и их ценность для каждого из нас.

«Сам факт, что он приехал и вникал, показывает заинтересованность»

Дмитрий Михальчук, директор по развитию Teslasuit:

— Наверное, многие согласятся с господином Гурским, что мы здесь в Беларуси строим ИT-державу и являемся «олицетворением мирового успеха». Технологии — это глобальная история. Эта встреча в ПВТ показала, что президент развитием индустрии реально интересуется. Сам факт, что он приехал и вникал, уверенно общался по теме с несколькими компаниями показывает заинтересованность в результате. Это небольшие, но шаги.



 
Теги: знакомства, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко, обращаясь с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, вспомнил о дебатах с ИТ-бизнесом в ПВТ на прошлой неделе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дегустация сухпайка из Беларуси собрала миллион просмотров на YouTube
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.04.2019
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика