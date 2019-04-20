Как поговорили? Айтишники о «дебатах» с Лукашенко в ПВТ

связался с некоторыми участниками этой встречи и попросил поделиться впечатлениями. dev.byс некоторыми участниками этой встречи и попросил поделиться впечатлениями.





«Если десятая часть того, о чем говорил Прокопеня, реализуется, уже будет большой прорыв»

Михаил Чупринский, операционный директор Rozum Robotics:





— Мы смогли лично продемонстрировать главе государства роботизированный комплекс, рассказать о сферах применения. Но в целом для нас ничего неожиданного на встрече ИТ-бизнеса с первыми лицами государства не было. Предварительно было несколько репетиций, и все всё знали.





Но если даже в таком формате подобные встречи будут проходить раз в год, это будет неплохо. Я считаю, людям, которые понимают, куда движется мир, знают, как он изменится, что надо делать, а что нет, нужно довести это до первых лиц. Видение, которое глава государства получает, посещая предприятия реального сектора, это не совсем то.





Если десятая часть того, о чем говорил Виктор Прокопеня, реализуется, это уже будет большой прорыв. Но, например, по мнению президента, все образовательные инициативы не имеют смысла без участия в этом процессе родителей. С его слов основная проблема там, а не в системе образования.





Тем не менее он поручил определить школу и дать возможность Виктору Прокопене в течение года внедрить в ней образовательные инициативы и посмотреть впоследствии на результаты этого эксперимента.

«Через несколько лет придётся задуматься и об изучении китайского»

Дмитрий Огиевич, CEO exp(capital):





— Получился продуктивный диалог между ИТ-сектором и руководством страны. ИТ-бизнесу было важно услышать мнение первых лиц относительно дальнейшего развития ПВТ. Для бизнеса важна определённость в части того, как двигаться дальше. И бизнес получил гарантии дальнейшей поддержки. Это повышает степень доверия к ПВТ и ИТ-индустрии в Беларуси, в том числе со стороны потенциальных инвесторов и ИТ-компаний из других стран.





Приятно, что руководство страны открыто для конкретных шагов, в частности, по увеличению часов обучения английскому языку в школах. Но через несколько лет, возможно, придётся задуматься и об изучении китайского языка. Ведь если мы говорим о развитии индустрии искусственного интеллекта, то здесь очень много информации и опубликованных трудов на китайском. И либо придётся ждать год-полтора, пока все труды будут переведены (но за это время технологии уйдут вперёд), либо изучить китайский и раньше других начать свои разработки на основании изученной информации.





Я разделяю позицию Виктора Прокопени о необходимости реформы школьного образования. Будущие специалисты должны быть подготовлены к высоким скоростям. Также поддерживаю тезис о важности самостоятельного обучения. Сейчас для этого есть все возможности и инструменты. Можно посмотреть лекции профессоров Гарвардского или Стенфордского университетов, обучаться дистанционно у лучших педагогов в мире. И будущие специалисты должны быть мотивированы повышать свой уровень знаний.





На встрече также поднималась тема внедрения технологий. Это действительно проблема, когда компании готовы не только инвестировать в разработки, но и оперативно их внедрять, но этому мешают бюрократические препоны. Позиция бизнеса была услышана. Дирекция ПВТ, правительство готовы помогать продвигать и внедрять технологии.

«После встречи стали звонить белорусские хозяйства»

Вячеслав Мазай, СЕО OneSoil:





— Наши разработки произвели впечатления на главу государства. Он интересовался, как всё работает, анализируется, откуда информация. И сейчас мы ощущаем повышенный интерес к проекту. После встречи стали звонить белорусские хозяйства, задавать вопросы.





Из важных тем, которые поднимались во время встречи, я бы выделил нехватку квалифицированных кадров, лучших специалистов в каких-то областях. Если говорить о нашем проекте, то это специалисты, которые умеют работать со спутниковыми изображениями, анализировать большое количество данных спутниковых изображений. Такого опыта в стране очень мало. Также вижу нехватку квалифицированных кадров в сельскохозяйственных организациях.

«К нашему стенду президент не подошёл»

Стартап, пожелавший сохранить инкогнито:

— Перед финальным мероприятием было три репетиции и одна встреча, чтобы познакомиться . Репетиция — это когда приезжает человек из министерства, куча корреспондентов, они ходят и проверяют спичи. В итоге, когда настал долгожданный день, мало кто не смог высказаться. К нашему стенду президент не подошёл. Ребята из одной студии готовили спич неделю, меняли слова, переставляли абзацы местами, сперва у них речь была на две минуты, потом на 50 слов. Потом парень, который неделю готовил презентацию о развитии Минска , сокрушался: «Как так, я столько времени на это потратил, а меня даже не спросили».

«Важна была бы возможность официального оформления удалённой работы»

Валерия Велинская, менеджер по корпоративным коммуникациям Gurtam:





— Было полезно послушать про реформу образования. У нас тоже есть идеи на этот счет: например, было бы здорово развивать в нетехнических университетах немаловажные для нашей сферы специальности с уклоном на айти. Сейчас компании, как правило, сами растят маркетологов, сейлз-менеджеров, работников техподдержки и других уже на месте.









На наш взгляд, очень востребована и важна была бы возможность официального оформления удалённой работы для сотрудника, которой в законодательстве пока не предусмотрено. Также хотелось бы упростить процесс трудоустройства иностранных граждан, приблизить его к правилам, действующим для белорусов.





Компания получила и практическую пользу от встречи ИТ-бизнеса с главой государства. Мы организуем конференции и митапы, реализуем социально ориентированные проекты. Они становятся полезнее и насыщеннее, когда есть возможность привлечь коллег из других компаний и воплощать идеи вместе. На встрече собрался мощный пул команд, представители топ-менеджмента, получилось продуктивно обсудить потенциальные проекты и их ценность для каждого из нас.

«Сам факт, что он приехал и вникал, показывает заинтересованность»

Дмитрий Михальчук, директор по развитию Teslasuit:





— Наверное, многие согласятся с господином Гурским, что мы здесь в Беларуси строим ИT-державу и являемся «олицетворением мирового успеха». Технологии — это глобальная история. Эта встреча в ПВТ показала, что президент развитием индустрии реально интересуется. Сам факт, что он приехал и вникал, уверенно общался по теме с несколькими компаниями показывает заинтересованность в результате. Это небольшие, но шаги.







