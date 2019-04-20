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Дегустация сухпайка из Беларуси собрала миллион просмотров на YouTube

21.04.2019 12:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американский видеоблогер Steve1989 пробует перед камерой на вкус сухие пайки армий разных стран и выкладывает эти видео на своем YouTube-канале.


 Кадр из видеоролика. Источник: Steve1989MREInfo

Чуть более года назад, 9 января 2018-го, он опубликовал 26-минутный ролик, в котором дегустирует суточный индивидуальный рацион питания белорусской армии.

За прошедшее с тех пор время видео собрало более 1,17 млн просмотров. Кроме того, под ним на данный момент скопилось свыше 3,4 тысячи комментариев от пользователей.


В составе сухпайка в качестве основного блюда были три консервы: каша гречневая с говядиной, перловая каша с говядиной и цыпленок в соусе.

Кроме того, туда вошли по две упаковки паштета, хлебцов и киселя, а также ветчина, конфитюр, маленькая шоколадка, кофе и сахар.

Ко всему этому еще прилагались портативный разогреватель, спички, столовые приборы и салфетки – как обычные, так и влажные.

В итоге дегустатору очень понравился белорусский сухпаек. Он назвал его «невероятно хорошо сделанным», а про консервы, например, выразился, что они «словно приготовлены дома».

Эмоции блогера передались и многим комментаторам. «Прямо захотелось записаться в белорусскую армию», – пишет, к примеру, Rob G.


 
 
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Американский видеоблогер Steve1989 пробует перед камерой на вкус сухие пайки армий разных стран и выкладывает эти видео на своем YouTube-канале.
 
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