Дегустация сухпайка из Беларуси собрала миллион просмотров на YouTube





Кадр из видеоролика. Источник: Steve1989MREInfo





Чуть более года назад, 9 января 2018-го, он опубликовал 26-минутный ролик, в котором дегустирует суточный индивидуальный рацион питания белорусской армии.





За прошедшее с тех пор время видео собрало более 1,17 млн просмотров. Кроме того, под ним на данный момент скопилось свыше 3,4 тысячи комментариев от пользователей.









В составе сухпайка в качестве основного блюда были три консервы: каша гречневая с говядиной, перловая каша с говядиной и цыпленок в соусе.





Кроме того, туда вошли по две упаковки паштета, хлебцов и киселя, а также ветчина, конфитюр, маленькая шоколадка, кофе и сахар.





Ко всему этому еще прилагались портативный разогреватель, спички, столовые приборы и салфетки – как обычные, так и влажные.





В итоге дегустатору очень понравился белорусский сухпаек. Он назвал его «невероятно хорошо сделанным», а про консервы, например, выразился, что они «словно приготовлены дома».





Эмоции блогера передались и многим комментаторам. «Прямо захотелось записаться в белорусскую армию», – пишет, к примеру, Rob G.



