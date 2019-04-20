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Кто и зачем создает Палату антикризисных управляющих?
Источник материала: Партизан
Проблемы взыскания долгов и банкротства попали сегодня в число наиболее важных и острых. И многих волнует ситуация вокруг последней версии (от 2018 года) проекта закона «О банкротстве», который в настоящее время вынесен на суд профессионального сообщества.
Некоторые положения проекта стали в экспертной среде предметом активного обсуждения
Ключевая фигура в ходе процедуры банкротства и взыскания с таких проблемных субъектов хозяйствования хоть каких-то денег – антикризисный управляющий (далее – АУ). Одна из спорных тем – создание Палаты антикризисных управляющих, предусмотренное новым проектом, пишет
Сегодняшний эксперт – человек, достаточно широко известный в профессиональных кругах, антикризисный управляющий Сергей Пинчук. Он в целом поддерживает появление новой организации, но и он имеет вопросы и замечания.
С.П: – Палата антикризисных управляющих – это опыт создания первой в стране саморегулируемой организации. Ведь она новая не только для нас, антикризисников, но и вообще для всех бизнес-сообществ Беларуси. То есть это та структура, на которой будут отрабатываться механизмы передачи части полномочий от государства саморегулируемой организации; попытка заложить нормативно-правовую базу в фундамент саморегуляции, которая возможна абсолютно во всех сферах и отраслях – у строителей, таксистов, поваров и т.д. И в этой связи то, что в проекте закона «О банкротстве» появился институт саморегулирования – это безусловный для страны плюс.
– Сегодня в Беларуси две ассоциации антикризисных управляющих. Будет еще и Палата…
– Нельзя путать обычное бизнес-объединение, являющееся консультационной площадкой, с организацией, наделенной полномочиями саморегулирования. Это две большие разницы. Сегодня реальность такова, что к бизнес-объединению регулятор в лице государства может прислушаться, а может и не обращать на него внимание, так как наши бизнес-сообщества не имеют полномочий регулировать рынки. Решения принимаются исключительно государством.
Не случайно все бизнес-союзы взывают на каждом углу: у нас избыточное госрегулирование! Дайте нам возможность получить хотя бы часть ваших регуляторных функций! Мы сами выстроим разумные правила, в правовых рамках которых будем работать! Госконтроль сегодня избыточен!
При этом о передаче всей полноты надзорной и контрольной власти над отраслью саморегулируемой организации речь не идет. Предполагается лишь частично отдать функции, лежащие сегодня на Минэкономики в лице Департамента по санации и банкротству. И вообще, что касается сферы деятельности антикризисных управляющих, то полностью они нигде в мире сами себя не регулируют. В международной практике контрольно-регуляторная функция государства сохраняется. Вопрос лишь в большей или меньшей степени. В наших реалиях, если условно представить пропорции распределения полномочий между Палатой и государством по новому законопроекту, то порядка 40% функций регулирования рынка будет отдана Палате, а 60% сохранит за собой государство.
В период обсуждения проекта звучало и предложение создать саморегулируемую Палату как чисто декоративный орган. Для внешнего потребления (МВФ, ВБ). Но этот вариант не прошел.
Прошло другое: Палате антикризисных управляющих будут переданы функции определения правил профессиональной этики и контроля за соблюдением таких правил. А также часть функций по рассмотрению жалоб от лиц, участвующих в процессах об экономической несостоятельности.
– Эта часть – рассмотрение жалоб – раздражает многих участников рынка антикризисного управления. Мол, будет «рука руку мыть»…
– Надо понимать: АУ – это лицо, которое в силу своего должного положения находится между молотом кредитора, выбивающего долги, и наковальней должника.
И когда речь идет об огромных долгах и активах, сотнях лиц, заинтересованных в возврате долгов, удовлетворить всех объективно невозможно. Как бы вы ни работали, где бы вы ни ставили запятую в документе, кому-то что-то обязательно не понравится.
Суды и Минэкономики завалены жалобами, из которых удовлетворяются лишь единицы. Любой недовольный может написать формально обоснованную жалобу, которая не влечет каких-либо последствий для дела об экономической несостоятельности, и целенаправленно давит на суд, на регулятора в лице Департамента по санации и банкротству, чтобы одного управляющего подвинуть и назначить нового.
Сложилась абсурдная ситуация. Государственная машина оказалась устроена таким образом, что претензии настойчивого жалобщика проще удовлетворить (даже если они только условно обоснованы), чем каждую неделю отписываться по всем инстанциям о том, прав или виноват АУ. И суд назначает нового.
Можно добавить, что за подачу жалобы в суд предполагается введение госпошлины. Сейчас, чтобы закрутить процедурный маховик, требуется по сути лишь лист бумаги. В дальнейшем к жалобе придется приложить квитанцию об уплате пошлины.
Есть и другой резон. Если жалоба на меня, на антикризисного управляющего, то моя деятельность как управляющего реально парализуется. Я должен собрать огромный пакет документов и ходить по инстанциям и отчитываться. Начинаются административные процессы.
Именно надзорная функция Палаты должна стать фильтром для отсеивания необоснованных жалоб, которые не влекут причинение вреда должнику или кредиторам в процедуре банкротства. В конце концов, недовольство было бы логичным, если бы АУ на предприятие назначала Палата. Но сегодня управляющего назначает суд, а согласно проекту нового закона это будет делать компьютер программным методом случайного выбора.
– Что об этом говорит опыт России, Украины?
– Как раз опыт соседей и подстегнул наш Департамент по санации и банкротству создать такую саморегулируемую организацию.
И здесь несколько взаимосвязанных вещей, которые следует рассматривать обязательно в комплексе. Если рассматривать по отдельности, они могут выглядеть провокационно.
В РФ сегодня несколько десятков саморегулируемых организаций антикризисных управляющих. И если управляющий, состоящий в одной из них, нарушил закон, привлечен к ответственности и по этой причине лишен членства, то ничто не мешает ему вступить в другую организацию. Проблема России в том, что создать там только одну саморегулируемую организацию АУ невозможно в силу огромной территории – 12 часовых поясов. И недобросовестный участник рынка может «кочевать» по саморегулируемым организациям последовательно от Калининграда до Чукотки.
У нас он не сможет остаться в организации. Потому что вступает правило, согласно которому недобросовестная работа управляющего страхуется ответственностью всех членов саморегулируемой организации. Если суд доказал нанесение имущественного вреда кредитору или должнику управляющим, то это влечет возмещение нанесенного ущерба размером личной страховки управляющего (порядка 600 тыс. руб.).
А если ущерб превышает эту сумму «личной страховки» АУ, то «превышающую часть» ущерба должны покрыть деньгами Палаты, в которой управляющий состоит. Это очень важный момент, о котором почему-то никто не говорит.
В обязанность Палаты вменяется создание специального компенсационного фонда на тот случай, если ее члены окажутся недобросовестными. И орган при Палате, на который будет возложена обязанность «включать-исключать» членство в ней, будет обязательно смотреть, какое именно нарушение допустил управляющий. Если управляющий не сдал вовремя в суд отчет – видимо, не стоит исключать. А если он реализовал неправомерно имущество, что нанесло кому-то вред, то может быть и надо.
Что касается Украины, то в октябре прошлого года в этой стране был принят Кодекс о банкротстве, в котором предусмотрено создание именно одной саморегулируемой организации антикризисных управляющих. Именно с той целью, чтобы «плохие» управляющие не перетекали из одной палаты в другую.
В Беларуси сегодня работают около 300 АУ. А если пересчитать фактическое количество участников рынка, то вряд ли наберется более 200, потому что за одним аттестованным управляющим может стоять несколько субъектов хозяйствования.
Если по уму, то следовало бы всех действующих на сегодня АУ включить в Палату. Никто не должен быть ограничен в праве работать. А далее количественный состав может меняться под влиянием саморегулирования.
– Вход в Палату?
– Платный. И в этом – сложность.
На первый взгляд, членские взносы есть сегодня и в ассоциации антикризисных управляющих. Но они чисто символические.
Сегодня функции Палаты выполняет Департамент. Условные двадцать человек в штате организации со связью, принтерами, командировками, зарплатами, отпускными, декретными и пр. Еще по паре человек в областях. И за все это платит налогоплательщик. То есть расходная часть приблизительно известна. Проблема в том, что сформировав Палату, 90% этих затрат ее члены должны взять на себя. Государство оставит себе содержание трех-пяти чиновников (для надзора и контроля) и скажет «спасибо» Палате за избавление от бремени содержания нескольких десятков госслужащих.
И если сегодня для выхода на рынок антикризисному управляющему требуется лишь покупка страховки (из материальных затрат) стоимостью приблизительно 300 USD, то в новых условиях суммы возрастут, надо полагать, кратно.
При этом из 200 белорусских АУ половина сегодня еле сводит концы с концами. Вознаграждение, которое они получают, едва покрывает их издержки. Это просто самозанятость, а не какой-то серьезный бизнес.
В предложении Ассоциации по антикризисному управлению и банкротству (оно нашло себя в последней версии законопроекта) формирование Палаты связано и с вознаграждением АУ.
В противном случае, если Палату сформировать, а принцип вознаграждения АУ оставить на том же уровне, что и сегодня, то обанкротятся сами управляющие (примечание редакции: когда верстался этот номер, был публично озвучен возможный размер членских взносов – 500 руб. в месяц с одного АУ).
Если у 80% управляющих не будет средств для взноса, ситуация окажется тупиковой, потому что оставшимся 20% (у которых вроде бы денег хватает) придется содержать организацию, смета которой рассчитана из количества ныне действующих АУ. То есть размер вознаграждения АУ должен быть изменен.
Повторюсь: все при создании саморегулируемой организации взаимосвязано. Вырвать из конструкции один кирпичик – рухнет все.
Ясных представлений, как будет работать система антикризисного управления при наличии Палаты, сегодня нет. Чтобы понять, насколько эффективным окажется новое образование, должно пройти лет 5–10. И может так сложиться, что со временем на плечи Палаты будут возложены дополнительные регуляторные функции. А может, и наоборот: будет отобрано то, что дадут. Но в любом случае этот шаг будет безусловным плюсом.
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Проблемы взыскания долгов и банкротства попали сегодня в число наиболее важных и острых. И многих волнует ситуация вокруг последней версии (от 2018 года) проекта...
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