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Иранский ученый получил 13 лет тюрьмы за оскорбление Хаменеи

21.04.2019 11:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд иранского города Мешхед приговорил ученого Кемаля Джафери Йезди к 13 годам лишения свободы, в том числе за оскорбление Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.


Как передает Анадолу, об этом сообщает иранское информационное агентство HRANA.

Ученого в целом приговорили к 10 годам лишения свободы за создание организации с целью свержения иранского режима, одному году – за антиправительственную пропаганду и еще к двум годам - за оскорбление аятоллы Хаменеи.

Джафери Йезди долгие годы преподавал в университетах города Мешхед специальность «Стратегическое управление». В августе 2018 года ученый был задержан и спустя три месяца освобожден под залог.


 
 
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Суд иранского города Мешхед приговорил ученого Кемаля Джафери Йезди к 13 годам лишения свободы, в том числе за оскорбление Верховного лидера Ирана аятоллы Али...
 
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