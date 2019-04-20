Иранский ученый получил 13 лет тюрьмы за оскорбление Хаменеи





передает Анадолу, об этом сообщает иранское информационное агентство HRANA. КакАнадолу, об этом сообщает иранское информационное агентство HRANA.





Ученого в целом приговорили к 10 годам лишения свободы за создание организации с целью свержения иранского режима, одному году – за антиправительственную пропаганду и еще к двум годам - за оскорбление аятоллы Хаменеи.





Джафери Йезди долгие годы преподавал в университетах города Мешхед специальность «Стратегическое управление». В августе 2018 года ученый был задержан и спустя три месяца освобожден под залог.



