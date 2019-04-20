Британское ТВ показало номер метателя ножей из Беларуси





Во время выступления на Britain’s Got Talent. Скриншот: YouTube





рассказывал ранее. Однако тогда проект еще находился в стадии съемок, сейчас же он вышел в эфир. Напомним, о том, что они принимали участие в этом популярном конкурсе, belmir.byранее. Однако тогда проект еще находился в стадии съемок, сейчас же он вышел в эфир.





Представляя себя, наши соотечественники пояснили, что познакомились еще до подготовки номера с ножами, когда вместе танцевали: и он, и она – профессиональные танцоры.





После короткого представления последовало действо, заставившее многих зрителей в студии закрыть глаза или отвернуться.





Сначала Андрей с дальнего расстояния метнул 4 топора в стену рядом со стоящей у нее Дарьей. Для этого он взобрался прямо на стол, за которым сидели члены жюри конкурса.





Затем, уже с более короткой дистанции, артист бросил 8 ножей во вращающийся круг с крутящейся на нем ассистенткой, закрытой еще и белым бумажным экраном.





После этого один из членов жюри – основатель Britain’s Got Talent, мультимиллионер от шоу-бизнеса Саймон Коуэлл – вызвался также выступить в качестве мишени.









Он встал у стены вместо Дарьи, и получил хорошую порцию адреналина, когда Андрей воткнул 8 ножей рядом с его головой и телом.





Впечатленный тем, что увидел и почувствовал, Коуэлл первый сказал дуэту «да». Вслед за ним без колебаний сделали это трое остальных судей.





Номер Гомонова и Шеремет показывался в эфире с предупреждением: «Трюки выполняют профессионалы. Не пытайтесь повторить это дома!»