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Британское ТВ показало номер метателя ножей из Беларуси

21.04.2019 11:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Британский канал ITV показал 20 апреля отборочный тур телешоу Britain’s Got Talent, в котором выступили метатель ножей из Беларуси Андрей Гомонов и его партнерша Дарья Шеремет.


Во время выступления на Britain’s Got Talent. Скриншот: YouTube

Напомним, о том, что они принимали участие в этом популярном конкурсе, belmir.by рассказывал ранее. Однако тогда проект еще находился в стадии съемок, сейчас же он вышел в эфир.

Представляя себя, наши соотечественники пояснили, что познакомились еще до подготовки номера с ножами, когда вместе танцевали: и он, и она – профессиональные танцоры.

После короткого представления последовало действо, заставившее многих зрителей в студии закрыть глаза или отвернуться.

Сначала Андрей с дальнего расстояния метнул 4 топора в стену рядом со стоящей у нее Дарьей. Для этого он взобрался прямо на стол, за которым сидели члены жюри конкурса.

Затем, уже с более короткой дистанции, артист бросил 8 ножей во вращающийся круг с крутящейся на нем ассистенткой, закрытой еще и белым бумажным экраном.

После этого один из членов жюри – основатель Britain’s Got Talent, мультимиллионер от шоу-бизнеса Саймон Коуэлл – вызвался также выступить в качестве мишени.


Он встал у стены вместо Дарьи, и получил хорошую порцию адреналина,  когда Андрей воткнул 8 ножей рядом с его головой и телом.

Впечатленный тем, что увидел и почувствовал, Коуэлл первый сказал дуэту «да». Вслед за ним без колебаний сделали это трое остальных судей.

Номер Гомонова и Шеремет показывался в эфире с предупреждением: «Трюки выполняют профессионалы. Не пытайтесь повторить это дома!»

 
 
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Британский канал ITV показал 20 апреля отборочный тур телешоу Britain’s Got Talent, в котором выступили метатель ножей из Беларуси Андрей Гомонов и его партнерша Дарья...
 
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