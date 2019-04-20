Беспроводной паровой утюг Xiaomi оценили в 30 долларов

Источник материала: Tut.by

Компания Xiaomi представила беспроводной паровой утюг под названием Lofans Cordless Steam Iron. Об этом сообщает Gizmochina.





Мощность утюга — 2000 Вт, максимальная температура — 200 градусов. Производитель заявляет, что за счет специального ионного покрытия даже самые деликатные ткани не будут деформироваться. В наличии также три режима работы: высокоскоростной, низкоскоростной и сухой.

Емкость резервуара для воды составляет 280 миллилитров. После отсоединения от зарядной станции утюг сможет поддерживать нагрев около двух минут. Цена аппарата в Китае — 30 долларов.

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