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Беспроводной паровой утюг Xiaomi оценили в 30 долларов

21.04.2019 13:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Xiaomi представила беспроводной паровой утюг под названием Lofans Cordless Steam Iron. Об этом сообщает Gizmochina.


Мощность утюга — 2000 Вт, максимальная температура — 200 градусов. Производитель заявляет, что за счет специального ионного покрытия даже самые деликатные ткани не будут деформироваться. В наличии также три режима работы: высокоскоростной, низкоскоростной и сухой.

Емкость резервуара для воды составляет 280 миллилитров. После отсоединения от зарядной станции утюг сможет поддерживать нагрев около двух минут. Цена аппарата в Китае — 30 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят другие утюги:

 
 
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Мощность утюга - 2000 Вт, максимальная температура - 200 градусов.
 
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