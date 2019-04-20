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Беспроводной паровой утюг Xiaomi оценили в 30 долларов
Источник материала: Tut.by
Компания Xiaomi представила беспроводной паровой утюг под названием Lofans Cordless Steam Iron. Об этом
Мощность утюга — 2000 Вт, максимальная температура — 200 градусов. Производитель заявляет, что за счет специального ионного покрытия даже самые деликатные ткани не будут деформироваться. В наличии также три режима работы: высокоскоростной, низкоскоростной и сухой.
Емкость резервуара для воды составляет 280 миллилитров. После отсоединения от зарядной станции утюг сможет поддерживать нагрев около двух минут. Цена аппарата в Китае — 30 долларов.
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Мощность утюга - 2000 Вт, максимальная температура - 200 градусов.
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