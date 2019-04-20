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Как финансировать малый бизнес: семинар в Горках – Фото
21.04.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В Горках прошел семинар по поиску финансирования для реализации бизнес-идей в рамках проекта «Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Беларуси».
Фото Михаила Левцова
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В Горках прошел семинар по поиску финансирования для реализации бизнес-идей в рамках проекта «Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних...
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