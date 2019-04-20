2 избирательных участка по выборам президента Украины открыты в Беларуси

Источник материала: Аргументы и факты

В воскресенье, 21 апреля, в Украине проходят президентские выборы. Как сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Беларуси Игорь КИЗИМ, около 13 тыс. украинских граждан, проживающих в Беларуси и имеющих право избирательного голоса, могут принять участие в выборах президента Украины.

Для этого созданы два избирательных участка: в посольстве Украины в Минске и в украинском консульстве в Бресте. Они открыты в день президентских выборов 21 апреля 2019 года с 8.00 до 20.00 по белорусскому времени.

Выборы в Украине продолжатся до 20.00 по местному времени. На пост главы государства претендуют двое: действующий глава государства Петр Порошенко и известный актер, сценарист, телеведущий и бывший кавээнщик Владимир Зеленский. Победу одержит тот кандидат, который наберет наибольшее количество голосов.

Напомним, первый тур президентских выборов в Украине состоялся 31 марта. По его результатам первое место занял Владимир Зеленский. За него проголосовали 30,24% избирателей. Второе место занял Петр Порошенко (15,95%), который совсем ненамного опередил Юлию Тимошенко и оставил ее вне гонки за главный пост страны.

ЦИК Украины должен объявить результаты второго тура на выборах президента не позднее чем на десятый день со дня голосования. Новоизбранный президент вступит в должность не позднее, чем через 30 дней после официального объявления итогов выборов. Предварительные результаты голосования будут известны поздно ночью 21 апреля.