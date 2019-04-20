ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

2 избирательных участка по выборам президента Украины открыты в Беларуси

21.04.2019 13:21 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

2 избирательных участка по выборам президента Украины открыты в Беларуси
Фото из открытых источников

В воскресенье, 21 апреля, в Украине проходят президентские выборы. Как сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Беларуси Игорь КИЗИМ, около 13 тыс. украинских граждан, проживающих в Беларуси и имеющих право избирательного голоса, могут принять участие в выборах президента Украины.

2 избирательных участка по выборам президента Украины открыты в Беларуси Чем занимается жена Владимира Зеленского Елена?

Для этого созданы два избирательных участка: в посольстве Украины в Минске и в украинском консульстве в Бресте. Они открыты в день президентских выборов 21 апреля 2019 года с 8.00 до 20.00 по белорусскому времени.

Выборы в Украине продолжатся до 20.00 по местному времени. На пост главы государства претендуют двое: действующий глава государства Петр Порошенко и известный актер, сценарист, телеведущий и бывший кавээнщик Владимир Зеленский. Победу одержит тот кандидат, который наберет наибольшее количество голосов.

Напомним, первый тур президентских выборов в Украине состоялся 31 марта. По его результатам первое место занял Владимир Зеленский. За него проголосовали 30,24% избирателей. Второе место занял Петр Порошенко (15,95%), который совсем ненамного опередил Юлию Тимошенко и оставил ее вне гонки за главный пост страны.

ЦИК Украины должен объявить результаты второго тура на выборах президента не позднее чем на десятый день со дня голосования. Новоизбранный президент вступит в должность не позднее, чем через 30 дней после официального объявления итогов выборов. Предварительные результаты голосования будут известны поздно ночью 21 апреля.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21 апреля в соседней Украине проходит второй тур президентских выборов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беспроводной паровой утюг Xiaomi оценили в 30 долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.04.2019
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика