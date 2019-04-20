Между кавказскими неандертальцами существовали социальные контакты

Источник материала: Tut.by

Изучение недавно открытой в Приэльбрусье стоянки неандертальцев позволило исследователям предположить, что социальное устройство и связи между популяциями неандертальцев были намного сложнее, чем представлялось ранее. Результаты работы представлены в журнале Archaeological Research in Asia. Исследование поддержано Российским научным фондом (РНФ). Об этом пишет « Индикатор ».



Наконечник обсидианового копья Фото: Екатерина Дороничева

Палеолит — период каменного века, в течение которого происходила эволюция предков человека от начала использования каменных орудий до становления земледелия. Эта эпоха представляет большой интерес не только для археологов, но и для специалистов других научных направлений. Геологи, физики, палеонтологи и ботаники реконструируют древний ландшафт и климат, а антропологи предполагают, как эти факторы влияли на существование, эволюцию и миграции человека.

Обсидиан — камень вулканического происхождения, высоко ценившийся древним человеком на протяжении всего каменного века, поскольку при раскалывании он позволяет получать орудия с острым краем. Его еще называют вулканическим стеклом. Обсидиан из каждого месторождения обладает уникальным химическим составом, а потому всегда можно определить, откуда именно «пришли» те или иные изделия. Так, исследователи смогли установить, что на ранее изученную ими стоянку в Мезмайской пещере на Северо-западе Кавказа, в 250 километрах от места образования, обсидиан попал именно из грота Сарадж-Чуко.

«Новые данные позволяют предположить, что социальное устройство и контакты между популяциями неандертальцев были намного сложнее, чем представлялось ранее. Находки обсидиановых орудий на северо-западе говорят о том, что между населением разных регионов Кавказа существовали контакты», — рассказывает Екатерина Дороничева, кандидат исторических наук, научный сотрудник автономной некоммерческой организации «Лаборатория доистории».

Интересно, что раскалывание обсидиана происходило в гроте, а вот изделия из кремня на стоянку приносили в завершенном виде, вероятно изготавливая их прямо на месторождениях. Орудия неандертальцев, обитавших в гроте Сарадж-Чуко, близки по технологиям к изделиям неандертальцев, обитавших на Восточном и Южном Кавказе и на территории современного Ирана, что также говорит об активных миграциях древнего населения. Открытия, позволяющие лучше реконструировать жизнь древних людей, способствуют созданию новых музейных экспозиций, а находки из раскопок археологов пополняют коллекции.