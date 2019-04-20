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В реке Друть обнаружено тело мужчины, которое пролежало в воде около года

21.04.2019 13:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В реке Друть обнаружено тело мужчины, которое пролежало в воде около года
Снимок носит иллюстративный характер. © / Фото из открытых источников

Как стало известно, в агрогородке Райцы Толочинского района в реке Друть обнаружено тело мужчины, пишет «Наша Талачыншчына». По информации старшего следователя Толочинского РОСК Марии ГРЕЧИХО, труп предположительно пролежал в воде около года.

В реке Друть обнаружено тело мужчины, которое пролежало в воде около года В Витебске пятилетний мальчик утонул в водоеме неподалеку от дома

По факту обнаружения трупа следователи проводят проверку. На мужчине была надета зимняя камуфлированая куртка с черной меховой подкладкой, темный свитер с орнаментом, серая клетчатая рубашка и черные брюки.

О том, есть ли криминальный след в этой истории, не сообщается. Следователи просят всех, кто владеет какой-либо информацией по данному факту обратиться в милицию.

 
Теги: Витебск
 
 
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В данный момент следователи разыскивают тех, кому что-либо известно по данному факту.
 
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