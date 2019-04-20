Вербное воскресенье. Что можно и нужно делать в праздник





Истоки праздника

«Вербное воскресенье» — церковный двунадесятый праздник Входа Господня в Иерусалим, отмечается в последнее воскресенье перед Пасхой. Согласно Евангелию, Иисус Xристос направлялся с учениками из Вифании, где он воскресил Лазаря, в Иерусалим для празднования Пасхи. На подходе к городу Xристос увидел привязанного к дереву осла, на котором и въехал в город. Жители Иерусалима, узнавшие о чуде воскресения Лазаря, восторженно приветствовали Спасителя пальмовыми ветвями и хвалебными песнопениями. На дорогу, по которой ехал Иисус, люди бросали пальмовые ветви и стелили свои одежды. В память об этом событии в христианских храмах в день праздника принято освящать украшенные ветви деревьев. В наших широтах место пальмовой ветви заняла верба, а неделю перед праздником стали называть «Вербной», или «Вербницей».

Зачем освящают веточки вербы?

На Руси Вербное воскресенье как праздник появился в X веке. Вместо пальмовых ветвей христиане в этот день приносят домой освященные в храме веточки вербы — как символ Входа Господня в Иерусалим. Также можно использовать веточки ивы и ветлы — растений, которые распускаются весной одними из первых и являются символом жизни и весеннего пробуждения.





Если к празднику Вербного воскресенья в доме остались вербочки с прошлого праздника, их ни в коем случае нельзя выбрасывать. Веточками вербы обмахивали углы дома, а затем сжигали или бросали в ручей или реку, только не в стоячую воду. Выбирая новые вербочки для освящения, отдавали предпочтение молодым деревьям, растущим у рек. Не стоит брать веточки с деревьев, растущих около кладбища, а также с тех, где есть гнезда и дупла.

Как отмечать Вербное воскресенье?

Традиционно Вербное воскресенье отмечают в семейном кругу. Поскольку Великий пост еще продолжается и впереди самая строгая его неделя — Страстная, — день стоит провести вдали от суеты, подумать о вечном и подготовиться к празднованию Пасхи.





В Вербное воскресенье на столе разрешаются рыба и вино. На Руси накануне праздника было принято готовить брагу, гречневые блины, кашу и рыбные пироги.

В чем целебная сила вербы?

По приметам и поверьям считалось, что освященная верба обладает целебными свойствами. Освященной в церкви веточкой постукивают по телу и приговаривают: «Будь таким же сильным, как верба, таким же здоровым, как ее корни, и таким же богатым, как земля».





В былые времена растолченные высушенные почки вербы использовали в различных целебных отварах для лечения ран и кожных болезней. Иногда почки добавляли в хлеб и другую выпечку, а из раскрывающихся почек делали вербную кашу.





Считалось, что если перед дальней дорогой или каким-нибудь серьезным мероприятием съесть несколько вербных почек, то все начинания человека будут успешными. Для совершения ритуала нужно было оторвать от веточки три почки и съесть их, запивая святой водой, при этом думая о своем деле. Однако пользоваться этим свойством веточки можно было лишь в самом крайнем случае, иначе удача может отвернуться.





Амулеты из вербных почек носили женщины, желающие родить ребенка, а мужчины весь год держали при себе талисманы из вербы, чтобы она придавала им силу, храбрость и мужественность.





Чтобы скот давал многочисленное потомство, в сараях раскладывали веточки вербы, а почки добавляли в корм.





Раньше считалось, что верба может защитить дом от природных стихий. Например, тем, у кого в доме есть освященная веточка вербы, можно не бояться удара молнии. Если при пожаре вербу бросить в огонь, то он быстрее погаснет и пламя не перейдет на другое строение. А веточки, брошенные во время ледохода в воду, помогут избежать больших паводков.





В начале посевного сезона в землю на поле обязательно втыкали ветки вербы, что должно было способствовать богатому урожаю и спасти его от напастей.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье?

Вербное воскресенье — это великий праздник, в который нельзя работать, особенно стирать и мыть пол. Также не рекомендуется готовить горячие блюда — лучше угощения для праздничного стола сделать заранее.





В старину считалось, что в Вербное воскресенье нельзя расчесывать волосы и выпускать на улицу домашнюю птицу, потому что боялись негативного воздействия ведьм. Считалось, что за неделю до Великой Пасхи нечистая сила начинала буйствовать, ведь с Пасхи ее сила временно уменьшалась. Стоит ли верить этой примете или нет — дело каждого, однако в деревнях и по сей день те, кто держит птицу, в Вербное воскресенье стараются ее на улицу не выпускать.

Приметы в Вербное воскресенье

Если в Вербное воскресенье идет дождь — ожидается хороший урожай.





Какой ветер дует в праздник, такой будет и все лето.





Если погода ясная и теплая — урожай фруктов будет хорошим.





Если на Вербной неделе будет мороз — ожидается хороший урожай яровых.

Гадания и ритуалы в Вербное воскресенье

Предки считали: если именно в этот день посадить комнатное растение, оно привлечет богатство. Однако нужно обратить внимание на несколько важных нюансов: во-первых, если цветок в течение месяца завянет, то в ближайшее время ожидать существенного пополнения кошелька не стоит. Во-вторых, важно посадить растение с большими и мясистыми листьями, например толокнянку, или, как ее еще называют, денежное дерево. Кроме того, за растением необходимо тщательно ухаживать и беречь его, чтобы в доме был достаток.





Другой способ, привлекающий в дом добро и деньги, — «пустить» освященную вербу на воду, но не стоячую — лучше в реку или ручей. Веточка уплывет, а благополучие «приплывет» в жилище.





Если освященную веточку сжечь, то она защитит дом от пожара. Вербная ветка, воткнутая в крышу дома или прикрепленная к потолку, станет оберегом здоровья и душевного спокойствия хозяев.





В Вербное воскресенье в старину женщины совершали приворот на вербу. Для этого они ломали веточку, приговаривали: «До тех пор, пока верба за иконой лежать будет, до тех пор меня муж не разлюбит, не забудет. Аминь», — и клали веточку за икону. Выбрасывать ее после этого нельзя было ни в коем случае.



