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Точка невозврата пройдена? «Белнефтехим» временно ограничил экспортные поставки

21.04.2019 14:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Концерн «Белнефтехим» принял решение временно ограничить экспортные поставки нефтепродуктов с учетом складывающейся ситуации.

Точка невозврата пройдена? «Белнефтехим» временно ограничил экспортные поставки
Об этом заявил сегодня заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов на заседании оперативного штаба по контролю за ситуацией по поставкам нефти, которое состоялось в ОАО «Нафтан», пишет БелТА

«С учетом проведения посевной кампании, необходимости обеспечения внутреннего рынка, имеющихся рисков по переработке сырья с ухудшенным качеством нами принято решение о временном ограничении поставок нефтепродуктов по экспортным направлениям», - сообщил зампред концерна.

«Ограничение носит временный характер, и по мере исправления ситуации обязательства по ставкам нашим иностранным контрагентам будут исполнены», - подчеркнул Владимир Сизов.

Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко акцентировал внимание на том, что ситуация под контролем. «По информации российской стороны, ситуация должна улучшаться ежесуточно», - добавил он.

В заседании оперативного штаба во главе с заместителем премьер-министра Игорем Ляшенко приняли участие представители концерна «Белнефтехим», Белорусской нефтяной компании, НПЗ и ОАО «Гомельтранснефть Дружба».


 
 
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Концерн «Белнефтехим» принял решение временно ограничить экспортные поставки нефтепродуктов с учетом складывающейся ситуации.
 
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