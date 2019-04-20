Точка невозврата пройдена? «Белнефтехим» временно ограничил экспортные поставки

Владимир Сизов на заседании оперативного штаба по контролю за ситуацией по поставкам нефти, которое состоялось в ОАО «Нафтан», пишет БелТА Об этом заявил сегодня заместитель председателя концерна «Белнефтехим»на заседании оперативного штаба по контролю за ситуацией по поставкам нефти, которое состоялось в ОАО «Нафтан»,БелТА





«С учетом проведения посевной кампании, необходимости обеспечения внутреннего рынка, имеющихся рисков по переработке сырья с ухудшенным качеством нами принято решение о временном ограничении поставок нефтепродуктов по экспортным направлениям», - сообщил зампред концерна.





«Ограничение носит временный характер, и по мере исправления ситуации обязательства по ставкам нашим иностранным контрагентам будут исполнены», - подчеркнул Владимир Сизов.





Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко акцентировал внимание на том, что ситуация под контролем. «По информации российской стороны, ситуация должна улучшаться ежесуточно», - добавил он.





В заседании оперативного штаба во главе с заместителем премьер-министра Игорем Ляшенко приняли участие представители концерна «Белнефтехим», Белорусской нефтяной компании, НПЗ и ОАО «Гомельтранснефть Дружба».



