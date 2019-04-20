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Точка невозврата пройдена? «Белнефтехим» временно ограничил экспортные поставки
Источник материала: Партизан
Концерн «Белнефтехим» принял решение временно ограничить экспортные поставки нефтепродуктов с учетом складывающейся ситуации.
Об этом заявил сегодня заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов на заседании оперативного штаба по контролю за ситуацией по поставкам нефти, которое состоялось в ОАО «Нафтан»,
«С учетом проведения посевной кампании, необходимости обеспечения внутреннего рынка, имеющихся рисков по переработке сырья с ухудшенным качеством нами принято решение о временном ограничении поставок нефтепродуктов по экспортным направлениям», - сообщил зампред концерна.
«Ограничение носит временный характер, и по мере исправления ситуации обязательства по ставкам нашим иностранным контрагентам будут исполнены», - подчеркнул Владимир Сизов.
Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко акцентировал внимание на том, что ситуация под контролем. «По информации российской стороны, ситуация должна улучшаться ежесуточно», - добавил он.
В заседании оперативного штаба во главе с заместителем премьер-министра Игорем Ляшенко приняли участие представители концерна «Белнефтехим», Белорусской нефтяной компании, НПЗ и ОАО «Гомельтранснефть Дружба».
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Концерн «Белнефтехим» принял решение временно ограничить экспортные поставки нефтепродуктов с учетом складывающейся ситуации.
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