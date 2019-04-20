Независимый аудитор отказался от мнения по отчетности Белгорхимпрома

Для проведения аудита отчетности Белгорхимпрома за 2018 год было выбрано ООО «БДО». ООО «БДО» — это компания, которая создана в 1997 году и входит в международную сеть аудиторских и консалтинговых компаний. Отказ от выражения мнения о годовой отчетности ОАО «Белгорхимпром» аудиторы БДО обосновали невозможностью «получить достаточные и надлежащие аудиторские доказательства для обоснования своего аудиторского мнения».





В БДО уточнили, что они «не имели возможности получить достаточные и надлежащие аудиторские доказательства» по данным филиала Белгорхимпрома в Туркменистане. По информации аудиторов, имеется существенная зависимость от завершения проекта в Туркменистане и проведения расчетов с заказчиком — госконцерном «Туркменхимия». Аудиторы отметили, что туркмены наложили запрет на перемещение активов Белгорхимпрома в Туркменистане и на доступ к этим активам. БДО делает вывод, что «аудируемое лицо не способно распоряжаться своим имуществом в полной мере».





Напомним, Белгорхимпром в марте сообщал, что туркмены удерживают технику подрядчика на сумму свыше 7 млн USD. Аудиторское заключение было выдано 15 марта и в тот же день получено главным бухгалтером Белгорхимпрома. В БДО указывают на «потенциальное судебное разбирательство в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма» (Стокгольмском арбитраже).





В начале марта стало известно, что туркмены подали иск на белорусов. Аудиторы указывают на «наличие существенной неопределенности, которая может вызвать сомнения в способности ОАО „Белгорхимпром“ продолжать непрерывно свою деятельность». В БДО отмечают «значительный рост просроченной дебиторской и кредиторской задолженности и неспособность погашать их в установленные сроки», значительный чистый убыток за 2018 год — 90,7 млн BYN, отрицательный размер чистых активов на 1 января 2019 года — минус 76,1 млн BYN. Также независимые аудиторы указывают на устойчивую неплатежеспособность Белгорхимпрома, существенную зависимость от выполнения от проекта в Туркменистане и судебные разбирательства. В БДО дополнительно отмечают, что несмотря на возможные ответные действия Белгорхимпрома к туркменам, они не смогли сформировать аудиторское мнение по данному вопросу.





Независимые аудиторы отмечают, что госконцерн «Туркменхимия» не подписывает акты выполненных работ. В связи с этим нет доказательств в полноте и точности отражения незавершенного производства по филиалу Белгорхимпрома на сумму 245,2 млн BYN. Кроме того, в БДО сообщают, что из госконцерна «Туркменхимия» не пришли акты сверки по дебиторской и кредиторской задолженности. По отчету Белгорхимпрома непокрытый убыток на 1 января 2019 года достиг 180,5 млн BYN. Предприятие должно по долгосрочным кредитам и займам 43,2 млн BYN, по краткосрочным — 103 млн BYN, по краткосрочной части долгосрочных обязательств — 116,6 млн BYN. Есть и прочие долгосрочные обязательств на 121,8 млн BYN.





По состоянию на декабрь 2018 года мажоритарным акционером Белгорхимпрома с долей 50,45% являлся Беларуськалий. В свою очередь, ОАО «Беларуськалий» на 100% принадлежит государству. Известно, что в 2016 году Беларуськалий выдавал займы Белгорхимпрому — 44,9 млн USD по договору займа № 1 от 24.06.2016 г. и 50 млн USD по договору займа № 2 от 22.09.2016 г.





В конце 2018 года стороны перенесли сроки возврата займов и договорились о снижении ставок по ним. В 2015 году Белгорхимпрому была оказана поддержка в виде кредита на 2 758 млрд BYR. Огромные деньги через белорусский Альфа-Банк транзитом направили власти. По информации «БелГазеты», на 1 января 2018 года денежные средства, поступившие от туркменского заказчика, составили 716,8 млн USD. Однако на реализацию контракта белорусами было потрачено 906,3 млн USD. Лицом, которое президент уполномочил обеспечивать кураторство за строительством Гарлыкского комбината, был нынешний спикер Совета Республики Михаил Мясникович.

Для аудиторов будущее предприятия неочевидно.