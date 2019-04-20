Ни гвоздя, ни балла. Кто, за что и сколько получит после изменений в ПДД

Потом ГАИ пообещала узаконить «правило двух полос» и модернизировать теоретический экзамен на «права» категории «В», вспоминает ABW.BY.





О причинах такой активности можно гадать сколько угодно, тем не менее приходится готовиться к новым реалиям автомобильной жизни. Тем более недавно министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич озвучил приблизительные сроки введения еще одного новшества — системы начисления баллов за нарушение ПДД. И долго ждать этого не придется: по словам министра, балльная система может заработать уже этой весной.





«Мы завершили работу над проектом и отправили на согласование в компетентные органы. Насколько я знаю, все госорганы рассмотрели проект и высказали принципиальное согласие с ним. Остается законодательно принять нормативный документ. Надеюсь, это произойдет весной», — цитирует министра БелТА.









Проект закона об изменении Закона Республики Беларусь «О дорожном движении» уже как бы и не проект (в обывательском смысле слова), а подготовленный и направленный на согласование законодательный акт. Поэтому на пороге его принятия мы предлагаем освежить в памяти основные моменты этого, без сомнения, важного документа, чтобы потом не вздыхать и не говорить, что не знали.





Пойдем по порядку. Первые новшества, как это ни странно, касаются иностранных граждан.

Россияне не иностранцы?

Как и прежде, у иностранцев, решивших стать гражданами Беларуси или получивших вид на жительство, есть 90 дней на замену водительского удостоверения на «права» белорусского образца. В ином случае они считаются не имеющими права управления. Однако в новой редакции закона из этой категории вычеркнули граждан Российской Федерации, имеющих российское национальное водительское удостоверение.

Минздрав в автоматической связке с ГАИ

По подготовленному проекту закона теперь Министерство здравоохранения Беларуси будет вести учет выданных справок, а также тех, кто не прошел медицинскую комиссию перед получением водительского удостоверения или в рамках переосвидетельствования. Информация будет автоматически передаваться в МВД.

Что выбираем при обучении — «механику» или «автомат»?

Интересное и весьма разумное новшество предлагается ввести при сдаче квалификационного экзамена в ГАИ — можно будет выбирать, сдавать «практику» на авто с АКПП или на «механике». Принцип здесь прост: если сдаешь экзамен на «механике» — можешь ездить и на МКПП, и на АКПП. Если сдаешь экзамен на «автомате», то и ездить сможешь только на АКПП, о чем в удостоверении будет стоять соответствующая отметка. И если вдруг инспектор ГАИ увидит, что водитель управляет автомобилем на «механике», а в «правах» стоит отметка, что экзамены сдавались на авто с «автоматом», такой водитель будет привлечен к административной ответственности как лицо, не имеющее права управления транспортным средством.

Когда лишат «прав»?

Прекращение права управления механическим транспортным средством, а также запрет на получение такого права претерпели некоторые изменения. Согласно проекту закона лицо считается не имеющим права управления механическим транспортным средством в следующих случаях:





по истечении 30 дней со дня выдачи водителю механического транспортного средства направления на обязательное медицинское переосвидетельствование — до прохождения медицинского переосвидетельствования;

(со дня) истечения установленного срока действия водительского удостоверения и до обмена такого удостоверения;

истечения 90 дней после получения паспорта гражданина Республики Беларусь или вида на жительство в Республике Беларусь для иностранных граждан;

лишения в установленном порядке права управления транспортным средством на срок лишения;

следующего за датой вступления в законную силу постановления о наложении административного взыскания, повлекшего начисление 15 и более штрафных баллов, а если правонарушение будет зафиксировано в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото -и киносъемки, видеозаписи, — по истечении одного месяца со дня получения такого постановления.

Комментарий ABW: В соответствии со ст.12.4 ПИКоАП срок на обжалование постановления — 10 суток, по истечении данного срока постановление считается вступившим в законную силу, если не было обжаловано. «Насобирали» в копилку в течение года 15 и более штрафных баллов — лишаетесь права управления автомобилем на срок 6 месяцев согласно постановлению должностного лица ГАИ.





Если правонарушение зафиксировано камерой фотофиксации и по баллам произошел «перебор», то водитель считается не имеющим права управления автомобилем.





по истечении одного месяца с момента получения постановления об этом;

(со дня) выдачи выписки из медицинских документов, подтверждающей наличие заболевания, препятствующего управлению транспортным средством;

вступления в законную силу вынесенного судом определения о временном ограничении права должника на управление транспортным средством.

Отдельно отметим, что на время действия лишения оперативно «пересдать на права» не получится.









Как начисляют баллы

Теперь о самом главном — о нарушении скоростного режима. Что касается таких нарушений, зафиксированных в автоматическом режиме специальными техническими средствами (ч.5-8 ст.18.13 КоАП РБ), то законодатель сделал просто: предложил начислять за это 1 балл независимо от того, насколько водителем была превышена скорость. Ну а если вас остановил непосредственно инспектор ГАИ, тут немного интереснее.





Обращаемся к ст.27-1 «Система начисления штрафных баллов» проекта:





1 балл — если в санкции статьи в качестве взыскания предусмотрено наложение административного взыскания в виде штрафа до трех базовых величин либо административное правонарушение зафиксировано работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи;





2 балла — если в санкции статьи в качестве взыскания предусмотрено наложение административного взыскания в виде штрафа до пяти базовых величин;





3 балла — если в санкции статьи в качестве взыскания предусмотрено наложение административного взыскания в виде штрафа до десяти базовых величин;





4 балла — если в санкции статьи в качестве взыскания предусмотрено наложение административного взыскания в виде штрафа свыше десяти базовых величин или лишение права управления механическими транспортными средствами,самоходными машинами.





Если постановление о привлечении к административной ответственности отменено, то баллы, начисленные по этому постановлению, аннулируются. Об этом лицо, подвергнутое взысканию, будет извещено в течение пяти дней.

С чистого листа?

Прекращение права управления транспортным средством влечет списание начисленных за правонарушения баллов. То есть если «пакет» превысит 15 баллов и водителя лишат права управления ТС на 6 месяцев (предельный срок по бальной системе), то будут списаны все начисленные балы, в том числе и превышающие 15.





Отменили постановление о лишении права управления — списанные баллы восстанавливаются. Прошел срок лишения — право на управление автомобилем восстанавливается автоматически. Все просто.





О том, что водитель лишен права управления, ему нужно объявить, так что вызова в Госавтоинспекцию при «переборе» баллов не избежать. При отсутствии нарушителя на рассмотрении административного дела копия постановления о лишении права управления будет направлена ему по месту регистрации. Не забываем, что помимо самого лишения за превышение лимита баллов в течение года назначается и штраф.

За что баллы не начислят

Так, в соответствии с проектом закона баллы не начисляются за совершение следующих правонарушений КоАП:





ст.18.9 — выбрасывание мусора из автомобиля или открытие дверей на ходу;

ч.6 ст.18.12 — управление транспортным средством с заведомо скрытым, подделанным или иным образом измененным регистрационным знаком, VIN-номером либо без такого знака;

ч.8 ст.18.12 — управление транспортным средством с нечитаемым, нестандартным или установленным с нарушением обязательных для соблюдения требований технических нормативно-правовых актов в области технического нормирования и стандартизации регистрационным знаком;

ст.18.20 — эксплуатация или допуск к участию в дорожном движении транспортного средства без договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

ст.18.22 — нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных правил дорожного движения;

ст.18.16 — управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования). С этой статьей все понятно, она предусматривает только лишение прав, поэтому никакие баллы для лишения тут и не нужны.

Сколько нужно «налетать», чтобы насобирать лимит баллов





Открыв части 1-4 ст.18.13 КоАП, действия которых распространяются на «летунов», повстречавших на своем пути непосредственно инспектора ГАИ, мы резюмируем: чтобы гарантированно лишиться права управления автомобилем на 6 месяцев за «перебор» баллов, водителю потребуется:





повстречаться с инспектором ГАИ, зафиксировавшим превышение скоростного режима до 30 км/ч — 15 раз в течение года; от 30 км/ч и более — 5 раз;

быть «повторником» 4 раза в течение года;

15 раз «засветиться» перед камерой фотофиксации.





Следить за количеством баллов в вашей «копилке достижений» предлагается посредством специального приложения в интернете, а это удобно. Каждый отдельный балл будет списываться автоматически, как только исполнится год со дня совершения правонарушения, за которое он заработан.





Скажем откровенно, потребуется проявить недюжинную активность, чтобы лишиться права управления на максимальный срок за превышение лимита баллов. Проект закона направлен в первую очередь на «беспредельщиков», которым все нипочем, либо на тех, у кого карман позволяет регулярно платить штрафы. Для таких жизнь изменится — у них есть реальная возможность превратиться в пешеходов.





А еще изменения могут ударить по таксистам или профессиональным водителям, которые каждый день за рулем.





Но, возможно, это вынудит многих нарушителей задуматься о своем поведении на дороге.



