Умер православный диакон Владимир Русак, узник совести в советское время









Учился в Минском пединституте, но выбрал церковную дорогу. Пошел работать в «Журнал Московской Патриархии», окончил Московскую духовную академию и получил звание кандидата богословия.





Служил диаконом и параллельно писал, собирал сведения о советских репрессиях против православия. В 1982 году добился перевода в Витебск , но за упоминание в проповеди о мучениках за веру его лишили регистрации и выслали в Жировичи.





Русак составил списки расстрелянных и арестованных советской властью священников. А также нашел документы о том, что епископов назначали в епархии по указанию органов госбезопасности.





Наконец, за самиздатовскую книгу «Свидетельство обвинения» в 1983 году Русаку арестовал КГБ. Приговор был максимальный: 7 лет колонии плюс 5 высылки за «антисоветскую агитацию». Но началась перестройка, и в 1988 Русаку выпускают, и он выезжает в Америку, где провел большую часть последних лет жизни. Там он преподавал в семинарии Русской православной зарубежной церкви.





Знакомые Русака называли его святым человеком.



