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Умер православный диакон Владимир Русак, узник совести в советское время

21.04.2019 13:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На 70-м году жизни скончался протодиакон Владимир Русак, сообщил в своем блоге диакон Андрей Кураев. Он родился в деревне Мутьковичи около Барановичей (в советское время была переименована в Звездную, сейчас вошла в состав Барановичей).



Учился в Минском пединституте, но выбрал церковную дорогу. Пошел работать в «Журнал Московской Патриархии», окончил Московскую духовную академию и получил звание кандидата богословия.

Служил диаконом и параллельно писал, собирал сведения о советских репрессиях против православия. В 1982 году добился перевода в Витебск, но за упоминание в проповеди о мучениках за веру его лишили регистрации и выслали в Жировичи.

Русак составил списки расстрелянных и арестованных советской властью священников. А также нашел документы о том, что епископов назначали в епархии по указанию органов госбезопасности.

Наконец, за самиздатовскую книгу «Свидетельство обвинения» в 1983 году Русаку арестовал КГБ. Приговор был максимальный: 7 лет колонии плюс 5 высылки за «антисоветскую агитацию». Но началась перестройка, и в 1988 Русаку выпускают, и он выезжает в Америку, где провел большую часть последних лет жизни. Там он преподавал в семинарии Русской православной зарубежной церкви.

Знакомые Русака называли его святым человеком.


 
Теги: Витебск
 
 
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На 70-м году жизни скончался протодиакон Владимир Русак, сообщил в своем блоге диакон Андрей Кураев. Он родился в деревне Мутьковичи около Барановичей (в советское...
 
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