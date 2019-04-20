Более 140 млн кубометров газа добыто из минских свалок

Таковы результаты деятельности группы компаний "Экотех", управляющая компания которой – совместная белорусско-швейцарской фирма «ТДФ Экотех» - в мае текущего года отметит 10-летие своей деятельности.





пояснили «Ежедневнику» в «ТДФ Экотех», первой была введена в 2010 году в эксплуатацию электростанция на полигоне бытовых отходов «Тростенецкий». С тех пор там было проложено более 8 тысяч погонных метров активных трубопроводов, а из недр свалки удалось выкачать более 60 млн кубометров свалочного газа, примерно 50% которого обычно составляет метан, а вторые 50% - смесь других газов. Если бы не было электростанции, этот газ просто попал бы в атмосферу и с его «благовонием» могли бы ознакомиться тысячи минчан. Здесь нужно особо отметить, что свалочный газ помимо того, что имеет неприятный запах, наносит немалый вред окружающей среде и здоровью людей. Как«Ежедневнику» в «ТДФ Экотех», первой была введена в 2010 году в эксплуатацию электростанция на полигоне бытовых отходов «Тростенецкий». С тех пор там было проложено более 8 тысяч погонных метров активных трубопроводов, а из недр свалки удалось выкачать более 60 млн кубометров свалочного газа, примерно 50% которого обычно составляет метан, а вторые 50% - смесь других газов. Если бы не было электростанции, этот газ просто попал бы в атмосферу и с его «благовонием» могли бы ознакомиться тысячи минчан. Здесь нужно особо отметить, что свалочный газ помимо того, что имеет неприятный запах, наносит немалый вред окружающей среде и здоровью людей.





Вторая электростанция была открыта в 2013 году на полигоне «Северный». Так как данный полигон долгое время являлся основным местом утилизации бытовых отходов жителей белорусской столицы, то и газовый «выхлоп» от этой свалки оказался побольше. С момента открытия здесь было проложено более 7 тысяч погонных метров активных трубопроводов и выкачано более 80 млн кубометров свалочного газа.





Кроме того, на каждом из полигонов было проложено около 3 тысяч метров всасывающих трубопроводов.





Оценить общий эффект деятельности электростанций на минских свалках сложно. Однако, как утверждают западные специалисты, типичный проект утилизации свалочного газа мощностью 4 МВт, а именно электростанция такой мощности до последнего времени работала на полигоне «Тростенецкий», сокращает выбросы парниковых газов эквивалентные выбросам 45 тысяч автомобилей. Для поглощения такого количества газов необходимо высадить лес на площади 60 тысяч акров, а производимая электростанцией энергия позволяет сэкономить 500 тысяч баррелей нефти в год.



