ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Полиция выписала Зеленскому штраф из-за нарушения тайны голосования

21.04.2019 16:03 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Полиция выписала Зеленскому штраф из-за нарушения тайны голосования

Фото: Reuters

Кандидата в президенты Владимира Зеленский оштрафовали за нарушение тайны голосования.

Как сообщает ТСН, полиция посетила штаба претендента на пост главы государства и выписала штраф. Зеленский объяснил полицейским, что показал бюллетень после просьбы журналистов. "Я не сориентировался и показал да", - сказал он. Также кандидат в президенты не отрицал, что против него должны составить админпротокол. "Хорошо. Нарушил. Закон есть Закон", - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, кандидат в президенты Владимир Зеленский продемонстрировал журналистам свой бюллетень, на котором видно, что он отдал свой голос за себя. Шоумен впоследствии пытался исправиться. Сначала продемонстрировал бюллетень, а потом спросил, можно ли это делать. Когда ему сказали о нарушении, он ответил журналистам: "Я вам его не показывал". В МВД после этого отметили, что эти факты будут проверены и будет предоставлена надлежащая юридически-правовая оценка.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кандидата в президенты Владимира Зеленский оштрафовали за нарушение тайны голосования.
 
Новости дня
Новости разные
 
Католики празднуют Светлое Христово Воскресение — Пасху
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.04.2019
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика