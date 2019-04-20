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Полиция выписала Зеленскому штраф из-за нарушения тайны голосования
21.04.2019 16:03 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Фото: Reuters
Кандидата в президенты Владимира Зеленский оштрафовали за нарушение тайны голосования.
Как сообщает ТСН, полиция посетила штаба претендента на пост главы государства и выписала штраф. Зеленский объяснил полицейским, что показал бюллетень после просьбы журналистов. "Я не сориентировался и показал да", - сказал он. Также кандидат в президенты не отрицал, что против него должны составить админпротокол. "Хорошо. Нарушил. Закон есть Закон", - отметил Зеленский.
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Кандидата в президенты Владимира Зеленский оштрафовали за нарушение тайны голосования.
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