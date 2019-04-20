Полиция выписала Зеленскому штраф из-за нарушения тайны голосования

Источник материала: Ежедневник



Фото: Reuters

Кандидата в президенты Владимира Зеленский оштрафовали за нарушение тайны голосования.

Как сообщает ТСН, полиция посетила штаба претендента на пост главы государства и выписала штраф. Зеленский объяснил полицейским, что показал бюллетень после просьбы журналистов. "Я не сориентировался и показал да", - сказал он. Также кандидат в президенты не отрицал, что против него должны составить админпротокол. "Хорошо. Нарушил. Закон есть Закон", - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН , кандидат в президенты Владимир Зеленский продемонстрировал журналистам свой бюллетень, на котором видно, что он отдал свой голос за себя. Шоумен впоследствии пытался исправиться. Сначала продемонстрировал бюллетень, а потом спросил, можно ли это делать. Когда ему сказали о нарушении, он ответил журналистам: "Я вам его не показывал". В МВД после этого отметили, что эти факты будут проверены и будет предоставлена надлежащая юридически-правовая оценка.