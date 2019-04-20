Гомельдрев опять сработал в огромный минус

Из представленных данных следует, что чистые убытки деревообрабатывающего предприятия составили 35,8 млн рублей, что почти в два раза больше, чем годом ранее.





gomel.today Размер чистого убытка составляет треть всей выручки организации. Убытки связаны с инвестиционной и финансовой деятельностью предприятия, пишет

Долгосрочные обязательства предприятия по состоянию на 31 декабря 2018 года достигли 551 млн. рублей. При том, что собственный капитал организации составляет всего 15 млн рублей. В результате ни один из нормативных коэффициентов, утвержденных Постановлением Совмина от 12.12.2011 № 1672 «Об определении критериев оценки платежеспособности субъектов хозяйствования», предприятием не выполняется.





Из положительных тенденций стоит отметить рост выручки от реализации продукции предприятия почти на треть и увеличение среднесписочной численности работников более чем на 70 человек.





Отметим, что в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 24.06.2015 № 257 «О некоторых вопросах приобретения активов банков, сформированных при кредитовании организаций деревообрабатывающей промышленности, и уточнении лимита внутреннего государственного долга», ОАО «Гомельдрев» предоставлена отсрочка по уплате процентов, начисляемых с января 2019 года по декабрь 2019 года включительно, а также основного долга, отсроченных и неуплаченных процентов, приходящихся к уплате в указанный период с погашением отсроченных сумм основного долга и процентов в срок не позднее последнего рабочего дня в январе 2020 года. Таким образом, у предприятия имеется еще два года для исправления существующего финансового положения.



